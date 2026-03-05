زى المحلات .. حضري بلح الشام بمذاق شهي

يعد بلح الشام من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة الإفطار وفي المناسبات المختلفة فكيف تعديه بمذاق شهي؟

نعرض لكم طريقة عمل بلح الشام من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

كوب دقيق

¾ كوب ماء

رشة ملح

ملعقة صغيرة سكر

2 بيضة

2 باكو فانيليا

¼ كوب زيت

زيت للقلي

شربات وسط

طريقة عمل بلح الشام

اخلطي على النار الدقيق والملح والسكر والماء والزيت واقلبي الخليط حتى تتجمع العجينة

اخفقي المكونات بالمضرب الكهربي مع إضافة البيض الواحدة بعد الأخرى وأضيفي الفانيليا

ضعي الخليط في كيس حلوانى وشكلي الأصابع في زيت بارد على النار

ارفعي بلح الشام من الزيت عندما يحمر اللون ويوضع في الشربات ويرفع ويقدم