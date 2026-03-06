إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مساء أمس ، حادث تصادم لعدد من الدراجات البخارية "موتوسيكلات" بطريق دمنهور - زاوية غزال، بعد منطقة كلية الشريعة والقانون، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم عدة موتوسيكلات بطريق دمنهور - زاوية غزال، بعد كلية الشريعة والقانون، مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- رزق أحمد نميسه، 28 عاما، اشتباه كسر بالجمجمة، جرح قطعي بالرأس بطول 7 سم، وجروح وكدمات متفرقة، أحمد محمود عبد العاطي 45 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالقدم اليمنى، ياسين محمد ياسين، 19 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالركبة اليمنى،

أحمد فتحي القصاص، 25 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات، السيد محمد محمد، 25 عامًا، سحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.