قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
بناء قاعدة تعليمية قوية لطلاب الإبتدائية..وحزمة إجراءات إصلاحية|ماذا أعلن وزير التعليم؟
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لتوفير الخبرات لحماية المنشآت بالشرق الأوسط من المسيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تشهد اصطفاف قوافل توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اصطفاف الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الغذائية، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة.

وتفقدت محافظ البحيرة اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين المواد الغذائية، بإجمالي 3000 كرتونة تمثل الدفعة الثانية من القوافل، حيث تحمل كل سيارة 100 كرتونة مواد غذائية متنوعة تلبي احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم، وذلك ضمن خطة تستهدف توزيع هذه الكميات على القرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.

ومن المقرر أن تشمل أعمال التوزيع عددًا من المراكز، من بينها دمنهور، أبو حمص، حوش عيسى، إيتاي البارود، المحمودية، شبراخيت، إدكو، ورشيد، بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت محافظ البحيرة أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير في تنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية.

كما وجهت المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة أعمال التوزيع ميدانيًا، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكل شفافية وعدالة.

الجدير بالذكر أنه مع بداية شهر رمضان المبارك تم توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية ضمن المرحلة الأولى بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن إلى 7000 كرتونة مواد غذائية، كما أنه من المقرر انطلاق الدفعة الثالثة قريبًا لتوزيع عدد إضافي من كراتين المواد الغذائية، وذلك في إطار خطة متكاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الفضيل.

البحيرة محافظة البحيرة جاكلين عاذر اصطفاف المساعدات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي يبحثان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة

سوريا

سانا: سوريا تدين محاولة إيران استهداف تركيا وأذربيجان وتهديد الأمن الإقليمي

ميناء ينبع

السعودية تحول ملايين البراميل من نفطها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد