محافظ البحيرة تشهد اصطفاف قوافل توزيع 3000 كرتونة مواد غذائية

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اصطفاف الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الغذائية، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر المستحقة بنطاق المحافظة.

وتفقدت محافظ البحيرة اصطفاف الشاحنات المحملة بكراتين المواد الغذائية، بإجمالي 3000 كرتونة تمثل الدفعة الثانية من القوافل، حيث تحمل كل سيارة 100 كرتونة مواد غذائية متنوعة تلبي احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم، وذلك ضمن خطة تستهدف توزيع هذه الكميات على القرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة.

ومن المقرر أن تشمل أعمال التوزيع عددًا من المراكز، من بينها دمنهور، أبو حمص، حوش عيسى، إيتاي البارود، المحمودية، شبراخيت، إدكو، ورشيد، بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت محافظ البحيرة أن مؤسسات المجتمع المدني تعد شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة صناع الخير في تنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية.

كما وجهت المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية ومديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة أعمال التوزيع ميدانيًا، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكل شفافية وعدالة.

الجدير بالذكر أنه مع بداية شهر رمضان المبارك تم توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية ضمن المرحلة الأولى بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة، ليصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن إلى 7000 كرتونة مواد غذائية، كما أنه من المقرر انطلاق الدفعة الثالثة قريبًا لتوزيع عدد إضافي من كراتين المواد الغذائية، وذلك في إطار خطة متكاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال الشهر الفضيل.