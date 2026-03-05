ضبط 8 مخابز بلدية للتصرف في الدقيق المدعم بالسوق السوداء بالبحيرة

تمكنت حملة تموينية موسعة بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، من ضبط فرع شركة الجملة بادكو لتجميعه دون وجه حق 800 كيلو أرز تمويني، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على لنيابة العامة.

كما تم ضبط ضبط مخبز بلدي لتجميعه 5 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو دون وجه حق، وضبط مخبز بلدي لتجميعه 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وضبط مخبز بلدي لتصرفه في 4 شكائر دقيق بلدي مدعم، وإنتاجه الخبز ناقص الوزن بمقدار 15 جراما للرغيف الواحد.

وضبط مخبز بلدي لإنتاجه الخبز ناقص الوزن بمقدار 13 جراما للرغيف الواحد، وضبط مخبزين بلدي للتوقف دون عذر وجار مراجعة المبيعات الوهمية، وضبط مخبز بلدي لإنتاج الخبز ناقص الوزن بمقدار 15 جراما للرغيف الواحد، وضبط مخبز بلدي لتصرفه في 4 شكائر دقيق وتوقف وجار مراجعة مبيعات المخبز للوقوف على قيامه بمبيعات وهمية من عدمه.