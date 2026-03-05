البيت الأبيض: البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز

أعلن البيت الأبيض، أن البحرية الأمريكية ستبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا اقتضت الضرورة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% خلال تعاملات اليوم الخميس، الخامس من مارس، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار إغلاق ⁠مضيق هرمز لفترة أطول، إذ تعرقل الحرب بين أميركا وإيران تدفقات النفط والغاز من الشرق الأوسط، بينما يظل المعروض محدوداً مع خفض منشآت الإنتاج مستوياتها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.7% إلى 84.41 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 4% مسجلة 77.59 دولار للبرميل.

واتسع نطاق الحرب بين أميركا ⁠وإيران أمس الأربعاء بعد أن استهدف هجوم أميركي سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، فيما دعم جمهوريون في مجلس الشيوخ الحملة العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ترامب بشنها على إيران.