أخبار التوك شو| استقرار الطقس..انخفاض إطلاق الصواريخ من إيران..الحكومة: لا داعي للقلق على مخزون السلع

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 5 مارس 2026|فيديو

يستعرض برنامج صباح البلد درجات الحرارة، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 5 مارس 2026، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للدفء إلى دافئ خلال ساعات النهار، ويعود للبرودة الشديدة ليلًا.

صباح البلد يستعرض مشروبات ممنوعة على مرض السكري في رمضان |فيديو

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة قناة صدى البلد تقريرًا حول المشروبات التي قد تكون خطيرة على مرضى السكري في شهر رمضان، خاصة عند تناولها مباشرة بعد الإفطار.

أخطر المشروبات لمرضى السكري في رمضان

المشروبات الغازية العادية

العلبة قد تحتوي على حوالي 40 جرام كربوهيدرات و150 سعرة حرارية.

الجيش الإسرائيلي: انخفاض إطلاق الصواريخ من إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، انخفاض إطلاق الصواريخ من إيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، عن انطلاق موجة جديدة من عملية "الوعد الصادق 4"، شملت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وصفها البيان بـ"انفجارات عظيمة"، مستهدفة مواقع إسرائيلية وأمريكية في المنطقة.

خطة المرور لمواجهة زحام العشر الأواخر من رمضان لشراء ملابس العيد

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يزداد الضغط على الشوارع المصرية، حيث يتوجه المواطنون إلى المولات التجارية والأسواق لشراء ملابس العيد، ما يؤدي إلى تكدس مروري في العديد من المناطق.

في هذا الإطار، أعدت الإدارة العامة للمرور خطة محكمة للتعامل مع الكثافات البشرية والتخفيف من الازدحام المروري في العشر الأواخر من رمضان، خاصة بعد الإفطار.

إسبانيا تعلن إرسالها فرقاطة إلى قبرص في مهمة دفاعية

أعلنت إسبانيا عن إرسال فرقاطة إلى قبرص في مهمة دفاعية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الدفاعات الجوية تتصدى لهجمة صاروخية

وفي سياق آخر،أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمة صاروخية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل

الدفاع التركية: نحتفظ بحق الرد على المواقف العدوانية أيا كان مصدرها

أكدت وزارة الدفاع التركية أنها تحتفظ بحق الرد على المواقف العدوانية أيا كان مصدرها وأنها تنسق مع الناتو والحلفاء، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل

وزارة خارجية أذربيجان

أعلنت وزارة خارجية أذربيجان عن استدعاء سفير طهران بعد هجمات بطائرات مسيرة نفذت من الأراضي الإيرانية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الحكومة: لا داعي للقلق على مخزون السلع الأساسية ولن نسمح بالتلاعب

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك وفق سيناريوهات وخطط مدروسة منذ عدة أشهر لضمان عدم تأثر المواطنين بالتداعيات المحتملة للأزمة الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطط تركز على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها السلع الغذائية.

مخزون استراتيجي يكفي عدة أشهر

أوضح الحمصاني خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الغذائية الأساسية يكفي لعدة أشهر، مؤكدًا أن احتياجات المواطنين ستكون متوفرة بكميات كافية، بما يبدد أي مخاوف أو قلق بشأن توافر السلع الأساسية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

الحزب الديمقراطي الكردستاني

كما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه ليس طرفا في هذه الحرب وهدفه الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة وخارجها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.