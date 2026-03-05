حلوى العيد.. طريقة عمل الغريبة في 10 دقائق

تعد الغريبة إحدى أشكال حلويات العيد، ويمكن جعلها ضمن وصفات العيد السريعة والبسيطة ولتحضير الغريبة الهشة في وقت قصير.

المكونات:

كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر بودرة

كوب ونصف دقيق منخول

رشة فانيليا

لوز او فستق للتزيين حسب الرغبة



طريقة التحضير:



يخفق السمن مع السكر البودرة جيدا حتى يصبح القوام كريمي فاتح اللون.

تضاف الفانيليا وتقلب.

يضاف الدقيق تدريجيا مع التقليب برفق حتى تتكون عجينة ناعمة متماسكة.

تشكل كرات صغيرة وترص في صينية، ثم تضغط بخفة ويوضع في المنتصف لوز او فستق.

تخبز في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 لمدة من 8 الى 10 دقائق تقريبا، مع مراعاة الا تتحمر بل تظل فاتحة اللون.

تترك الغريبة حتى تبرد تماما قبل نقلها من الصينية حتى لا تتفتت.