الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول 10 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ليصل إجمالي المنشآت المعتمدة خارج محافظات تطبيق التأميات الصحي الشامل إلى 142 منشأة، وذلك لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وفق أعلى المعايير القياسية، استعدادًا لتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الرعاية الصحية الأولية وتعزيز جودة الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الرعاية الأولية تمثل حجر الزاوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين.

بناء قدرات العاملين

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تركز على بناء قدرات العاملين في منشآت الرعاية الأولية من خلال برامج تدريبية متخصصة ورفع كفاءة الفرق الطبية والإشرافية، لضمان جاهزيتها الكاملة لتقديم خدمات متكاملة وفعالة تتوافق مع متطلبات التأمين الصحي الشامل، معززًا بذلك ثقة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وأشارت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى أن اعتماد «GAHAR» يمثل عملية تقييم شاملة تضمن الالتزام بمعايير الجودة وأمن وسلامة المريض، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الإكلينيكي والإداري، تحسين بيئة العمل، وتقديم خدمات تركز على احتياجات المريض وحقوقه.

وأضافت أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع، وتُعد ركيزة أساسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال ضمان استدامة تقديم خدمات صحية فعالة وآمنة لكل المواطنين على مستوى الخط الأول من الرعاية.