قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: ارتفاع منشآت الرعاية الأولية المعتمدة من GAHAR إلى 142 منشأة

GAHAR
GAHAR
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان حصول 10 منشآت رعاية أولية إضافية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ليصل إجمالي المنشآت المعتمدة خارج محافظات تطبيق التأميات  الصحي الشامل إلى 142 منشأة، وذلك لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وفق أعلى المعايير القياسية، استعدادًا لتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الرعاية الصحية الأولية وتعزيز جودة الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن الرعاية الأولية تمثل حجر الزاوية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة ورفع مستوى الرضا لدى المواطنين.

بناء قدرات العاملين 

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تركز على بناء قدرات العاملين في منشآت الرعاية الأولية من خلال برامج تدريبية متخصصة ورفع كفاءة الفرق الطبية والإشرافية، لضمان جاهزيتها الكاملة لتقديم خدمات متكاملة وفعالة تتوافق مع متطلبات التأمين الصحي الشامل، معززًا بذلك ثقة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

وأشارت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، إلى أن اعتماد «GAHAR» يمثل عملية تقييم شاملة تضمن الالتزام بمعايير الجودة وأمن وسلامة المريض، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الإكلينيكي والإداري، تحسين بيئة العمل، وتقديم خدمات تركز على احتياجات المريض وحقوقه.

وأضافت أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الفرد والمجتمع، وتُعد ركيزة أساسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال ضمان استدامة تقديم خدمات صحية فعالة وآمنة لكل المواطنين على مستوى الخط الأول من الرعاية.

الصحة الرعاية الأولية GAHAR وزارة الصحة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الفرق الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

ترشيحاتنا

الغريبة

حلوى العيد.. طريقة عمل الغريبة في 10 دقائق

السكري

بذور غير متوقعة تحمي من السكر والتهاب المفاصل

طاجن الفول

هنتسحر إيه النهاردة.. يخني الفول بالعدس والبيض وطعمية البطاطس

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد