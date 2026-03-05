لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة

أعلن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة البحر الأحمر عن تنفيذ أعمال صيانة دورية للمحولات الكهربائية بمدينة الغردقة، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق خلال الفترة من السبت 7 مارس وحتى الإثنين 9 مارس 2026.

وأوضح المركز أن فصل التيار سيتم يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، وفق جدول محدد يشمل عدة مناطق بالمدينة.

ووفقًا للجدول المعلن، ستشمل أعمال الصيانة يوم السبت 7 مارس مناطق ميدان الدهار، ومدرسة محمد الطيب، وفرعي البنك الأهلي وبنك مصر.

وفي الأحد 8 مارس سيتم فصل الكهرباء عن منطقة منخفض التكاليف بأبونواس ومنطقة عثمان بن عفان.

أما الإثنين 9 مارس، فتختتم أعمال الصيانة بفصل التيار عن منطقة الكوثر، حيث تتأثر عمارة فوزية وبرستيج قرطبة بانقطاع الخدمة خلال فترة العمل.

وأشار مركز السيطرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة رفع كفاءة شبكة الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مناشدًا سكان المناطق المتأثرة وأصحاب المنشآت الخدمية اتخاذ التدابير اللازمة خلال ساعات الانقطاع المعلنة.