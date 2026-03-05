إفطار رمضاني يجمع الأئمة والدعاة من عدة دول بأكاديمية الأزهر العالمية

في أجواء رمضانية عامرة بالمودة والتآلف، نظّمت "أكاديمية الأزهر العالمية مساء أمس إفطارًا جماعيًا للأئمة والدعاة المتدربين القادمين من عدد من دول العالم الإسلامي، وذلك في إطار الأنشطة الإيمانية والتربوية التي تحرص الأكاديمية على تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، بما يعزز روح الأخوة والتواصل بين الدعاة من مختلف الثقافات والبلدان.

حضر الإفطار فضيلة أ.د/ حسن الصغير رئيس الأكاديمية، وفضيلة الشيخ/ عوض الله الأمير ، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية سابقًا، وفضيلة أ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، إلى جانب عدد من قيادات الأكاديمية والمتدربين من الأئمة والدعاة الوافدين.



واتسم اللقاء بأجواء من الألفة والتعارف بين الأئمة المشاركين، حيث تبادلوا الأحاديث حول تجاربهم الدعوية في بلدانهم، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتعميق روابط الأخوة الإسلامية، وتعزيز تبادل الخبرات الدعوية بين أبناء الأمة الواحدة.

وعقب الإفطار، ألقى فضيلة أ.د/ حسن الصغير كلمة رحّب فيها بالأئمة والدعاة المشاركين، مشيرًا إلى أن اجتماع نخبة من الدعاة من دول متعددة على مائدة واحدة في رحاب الأزهر الشريف يعكس رسالة الأزهر العالمية القائمة على توحيد الصف وجمع الكلمة. كما دعا فضيلته إلى اغتنام نفحات شهر رمضان المبارك بالإكثار من الطاعات والعبادات، واستثمار هذا الشهر الكريم في تزكية النفس وتهذيب السلوك.

كما أمَّ فضيلته الحضور في صلاة العشاء، في أجواء روحانية مفعمة بالخشوع، فيما ألقى كلمة التراويح فضيلة أ.د/ أحمد الشرقاوي، متناولًا فيها موضوع تزكية الأبدان والأنفس، موضحًا أن الإسلام يعتني ببناء الإنسان بناءً متكاملًا يجمع بين صلاح الظاهر ونقاء الباطن، وأن العبادات، وفي مقدمتها الصيام، تمثل منهجًا تربويًا رفيعًا يهدف إلى تهذيب النفس والارتقاء بالروح.

يأتي هذا الإفطار الجماعي ضمن برنامج الأنشطة الرمضانية التي تنظمها الأكاديمية للمتدربين، بما يسهم في تعزيز الروابط الأخوية بينهم، ويعمّق شعور الانتماء لوحدة الأمة الإسلامية، ويؤكد الدور العالمي الذي يقوم به الأزهر الشريف في إعداد الدعاة وتأهيلهم لحمل رسالة الإسلام السمحة في مختلف أنحاء العالم.