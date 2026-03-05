قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة

“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة
“البحوث الإسلاميَّة” يُطلق قافلة دعويَّة وتوعويَّة جديدة إلى الواحات البحريَّة
محمد صبري عبد الرحيم

أطلق مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، صباح اليوم، قافلةً دعويَّةً وتوعويَّةً جديدةً إلى الواحات البحريَّة، وذلك في إطار حملة المجمع التوعويَّة الموسَّعة (هُوية الأمم.. حقٌّ متجذِّر ووعيٌ متجدِّد)، التي تهدف إلى تعريف النشء والشباب أهميَّةَ الحفاظ على الأوطان، وبيان أحقِّيَّة العرب والمسلمين في أرض فلسطين تاريخيًّا وحضاريًّا، وتعزيز الوعي بحقائق الصِّراع العربي- الصِّهْيَوني، والتصدِّي لمحاولات تزوير التاريخ وتشويه الرواية الحقيقيَّة، إلى جانب ترسيخ الانتماء للهُويَّة العربيَّة والإسلاميَّة، وبناء جيلٍ واعٍ يمتلك معرفةً راسخةً بالتاريخ والواقع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف.

وأكَّد فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ إطلاق هذه القوافل الدعويَّة يأتي في إطار حرص المجمع على نشر الوعي الصحيح بقضايا الأمَّة، وتعزيز إدراك الشباب بحقائق التاريخ، وترسيخ الانتماء للهُويَّة العربيَّة والإسلاميَّة؛ بما يُسهِم في تحصينهم من محاولات التضليل الفِكري وتشويه الحقائق.

وأشار فضيلته إلى أنَّ موضوعات القافلة تتناول عددًا من المحاور المرتبطة بالحملة، مِنْ بينها: التعريف بالمكانة الدِّينيَّة والتاريخيَّة لفلسطين، وكَشْف تهافُت السرديَّات الصِّهْيَونيَّة التي قامت على تشويه الحقائق التاريخيَّة ومحاولة فَرْض رواية مغايرة للواقع، إضافةً إلى محور حول انتصار العاشر من رمضان، بوصفه نموذجًا تاريخيًّا يؤكِّد قدرة الأمَّة على استعادة حقوقها عندما تتمسَّك بالإيمان والعِلم والإرادة، وما يحمله هذا الانتصار من دروسٍ مهمَّة في الصمود والثقة بالله، وتعزيز روح الانتماء والدفاع عن الأوطان.

من جهته، بيَّن الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني، أنَّ القافلة تستمر على مدار ثلاثة أيام، وتضمُّ عددًا من الوعَّاظ الذين سيعقدون لقاءاتٍ دعويَّةً وتوعويَّةً  تتناول محاور الحملة، وتسعى إلى ترسيخ الوعي التاريخي والحضاري لدى النشء والشباب، وتعريفهم حقائقَ القضايا التي تمسُّ الأمَّة.

البحوث الإسلاميَّة مجمع البحوث الإسلاميَّة فلسطين محمد الجندي شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد