بعد فتح الأجواء جزئيا.. طيران الإمارات تبدأ تشغيل محدود لرحلاتها لإعادة المسافرين
مقارنة تثير الجدل.. الغندور ينتقد جدول سفر الزمالك قبل مواجهة أوتوهو
الخسائر الاقتصادية تدفع إسرائيل لتخفيف قيود الحرب
خالد هاشم لـ البنك الدولي: نستهدف تحديد 10 صناعات للتركيز عليها خلال الفترة المقبلة
هيئة الأركان الفرنسية: السماح لطائرات أمريكية باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
الخزنة فاضية والديون كتيرة.. تجديد العقود أزمة تحاصر قلعة الزمالك
إيران تنفي إطلاق أي صاروخ باتجاه الأراضي التركية
وزيرا الخارجية الإيطالي والأمريكي يبحثان هاتفيا الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز عدم إخراجها لمن عليه دين؟
الدفاعات الجوية القطرية تتصدى لهجوم صاروخي
وزير الاستثمار: تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية كمنظومة وطنية موحدة لدورة حياة الاستثمار
وزير الاقتصاد اللبناني: الوضع الغذائي بالبلاد جيد والعمل على إبقاء المخزون في حالة تعبئة مستمرّة
بالصور

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مصابي حادث التصادم الذي وقع بطريق العاشر من رمضان / بلبيس، وذلك بمستشفى العاشر الجامعي، للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لهم ، والتأكد من توفير كافة أوجه الدعم اللازمة حتى تماثلهم للشفاء العاجل

 وذلك بحضور الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور وليد نافع مدير مستشفى العاشر الجامعي، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، ومصطفى عبد السلام مدير إدارة العاشر التعليمية، ومحمد عبد الفتاح مدير إدارة بلبيس التعليمية.

وخلال الزيارة ، حرص محافظ الشرقية على تفقد المصابين والإطمئنان على حالتهم الصحية، كما إستمع إلى شرح تفصيلي من الأطباء القائمين على علاجهم حول طبيعة الإصابات والإجراءات الطبية المتبعة ، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة للحالات والملاحظة الطبية المستمرة على مدار الساعة حتى تماثلهم للشفاء.

كما أجرى محافظ الشرقية حوارًا مع أسر المصابين ، مؤكدًا حرصه على المتابعة الشخصية اليومية لكافة التطورات الصحية للحالات، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، والعمل على تذليل أي معوقات وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة.

ووجّه محافظ الشرقية مدير المستشفى برفع درجة الإستعداد داخل المستشفى، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، مع توفير أي احتياجات عاجلة أو تدخلات طبية مطلوبة ، والمتابعة المستمرة للحالات والتنسيق الكامل بين الأطقم الطبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة الصحية، مشددًا على عدم مغادرة المصابين المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء التام.

كما وجّه محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة موقف الطلاب المصابين والتنسيق مع إدارة المدرسة لضمان انتظام العملية التعليمية لهم، لحين تماثلهم للشفاء وعودتهم إلى مدرستهم واستئناف دراستهم بشكل طبيعي.

وفي ختام الزيارة، أعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، داعيًا الله أن يمنّ عليهم بالسلامة والعودة إلى ذويهم في أقرب وقت، وأن يتغمد الله المتوفى بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تصادم سيارة نقل مع سيارة ميني باص (أهالي) كانت تقل طلاب مدرسة «صن رايز» التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، وذلك أمام مصنع المكرونة في اتجاه بلبيس، مما أسفر عن إصابة ١١ طفلًا بإصابات متنوعة وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم، من بينهم حالتان في حالة حرجة وحاله توفاه الله.

وكان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث مروري بطريق العاشر من رمضان اتجاه بلبيس، وعلى الفور تم الدفع بـ ٩ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى "مستشفى العاشر الجامعي" لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

الشرقية محافظ الشرقية حادث التصادم بمستشفى العاشر الجامعي جامعة الزقازيق

