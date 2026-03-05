ستايل مميز.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة مونوكروم تجمع بين البساطة والرقي |شاهد

خطفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتمدت إطلالة مونوكروم اتسمت بالبساطة والرقي في آن واحد.

وظهرت بسمة بإطلالة كاملة بلون واحد، نسّقت فيها قطعًا بتصميم عصري أبرز رشاقتها ومنحها حضورًا لافتًا.

وجاء اختيارها للون الداكن ليعكس ذوقًا كلاسيكيًا راقيًا، فيما أضافت لمسات ناعمة من الإكسسوارات التي أكملت اللوك دون مبالغة.

ولاقت الإطلالة تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أشادوا بأناقتها وحرصها الدائم على اختيار صيحات تجمع بين البساطة والتميز، خاصة أن أسلوب المونوكروم يعد من أبرز اتجاهات الموضة التي تمنح المرأة مظهرًا متناسقًا وانسيابيًا.

وتحرص بسمة بوسيل في كل ظهور لها على تقديم ستايل مختلف يعكس شخصيتها الهادئة واهتمامها بالتفاصيل، ما يجعلها دائمًا محط أنظار جمهورها ومحبي الموضة.