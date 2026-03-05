هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدكتور أحمد فوزي
الدكتور أحمد فوزي
الديب أبوعلي

تُجرى غدًا الجمعة 6 مارس 2026 انتخابات نقابة المهندسين (المرحلة الثانية)؛ لاختيار النقيب العام والأعضاء المكملين، إلى جانب جولة الإعادة على منصب رئيس نقابة فرعية في عدد من المحافظات، وسط أجواء تنافسية يشارك فيها 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام من أبرزهم النقيب السابق هاني ضاحي (2018 - 2022).

وتأتي هذه الانتخابات في إطار استحقاق نقابي مهم، يعكس حرص المهندسين على المشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، واختيار من يمثلهم ويقود العمل النقابي خلال الدورة الجديدة.

وأعلن المهندس الدكتور أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات نقابة مهندسي القاهرة، الانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة بمقر اللجنة الانتخابية في استاد القاهرة، مؤكدًا جاهزية المقار لاستقبال الناخبين، مع توفير كافة التسهيلات التي تضمن انسيابية إجراءات التصويت، وتنظيم عمليتي الدخول والخروج بما يحافظ على النظام ويكفل راحة الحضور.

وأوضح فوزي أن اللجنة وضعت ضوابط تنظيمية واضحة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها وفقًا للقواعد المعتمدة، وجاءت على النحو التالي:

تسجيل الناخب إلكترونيًا بموجب تقديم كارنيه النقابة، إلى جانب أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ (أو ما يعادلهما من مستندات رسمية معتمدة).

تسليم الناخب «برنت» ورقي من موظف الحاسب الآلي لتقديمه إلى رئيس اللجنة الفرعية قبل بدء التصويت، مع الالتزام باستخدام الحبر الفسفوري عقب الإدلاء بالصوت.

حظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أو التصوير داخل الحرم الانتخابي واللجان، ويقتصر التواجد داخل اللجنة على الهيئة القضائية، وأمين السر، والناخب أثناء التصويت فقط.

يُسمح للمرشح أو وكيله (بموجب تفويض رسمي) بمتابعة إجراءات الاقتراع والفرز دون التدخل في سير العملية، مع عدم جواز تواجد المرشح ووكيله معًا داخل اللجنة في الوقت نفسه.

يبدأ التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ويتوقف لمدة ساعة واحدة فقط لأداء صلاة الجمعة (من 12:00 ظهرًا حتى 1:00 مساءً)، على أن يظل ممثلو الهيئة القضائية داخل اللجان خلال فترة الاستراحة.

وأضاف أن رؤساء اللجان الفرعية سيتولون، عقب انتهاء التصويت، تسليم أوراق العملية الانتخابية ومحاضرها إلى اللجنة العامة، على أن يتم اعتماد محضر الفرز من رئيس النقابة الفرعية قبل إرساله إلى الأمين العام للنقابة العامة، مع حفظ جميع الأوراق داخل مظاريف مختومة بالشمع الأحمر، وذلك وفقًا للنظام الداخلي للنقابة.

وأكد رئيس لجنة انتخابات القاهرة أن الهدف الأساسي هو خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تعكس مكانة المهندسين، وتضمن الشفافية الكاملة في كل مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج.

