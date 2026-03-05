بدء الخطوات الأولى لمبادرة إقامة الظهير الزراعى بمطروح

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، قرية المثانى بالنجيلة، لبدء أولى الخطوات الجادة لتفعيل مبادرة إقامة الظهير الزراعى بالمحاصيل التي تتميز بها مطروح بجودة عالمية.

ومن المقرر توفير الشتلات المتميزة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للجفاف، خاصةً التين والزيتون والزراعات الموسمية . بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري لضمان استدامة المقننات المائية اللازمة للمساحات المستهدفة، بما يعود بالنفع على الأهالي، وذلك ضمن رؤيه للتوسع في أكثر من موقع.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة المهندس حسين السنيني، السكرتير المساعد، والمهندس أحمد يوسف، مدير الزراعة، والمهندس مصطفى صابر، مدير الموارد المائية والري، وفايز قاسم، نائب رئيس مدينة النجيلة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، في حفل الإفطار الجماعي للجهاز التنفيذى والأيتام وذوى الهمم وعمال الديوان العام ومركز ومدينة مرسي مطروح، وذلك بقاعة حديقة منتزه كليوباترا الترفيهي وسط مدينة مرسى مطروح.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لجميع الحضور بمناسبة أيام شهر رمضان المبارك، مع إهداء وتوزيع كوبونات وكراتين مواد غذائية على المشاركين في الإفطار من العمال والأيتام وذوى الهمم والأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى، السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.