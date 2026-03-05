قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء الخطوات الأولى لمبادرة إقامة الظهير الزراعى بمطروح

محافظ مطروح خلال الجولة
محافظ مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، قرية المثانى بالنجيلة، لبدء أولى الخطوات الجادة لتفعيل مبادرة إقامة الظهير الزراعى بالمحاصيل التي تتميز بها مطروح بجودة عالمية.

ومن المقرر  توفير الشتلات المتميزة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للجفاف، خاصةً التين والزيتون والزراعات الموسمية . بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري لضمان استدامة المقننات المائية اللازمة للمساحات المستهدفة، بما يعود بالنفع على الأهالي، وذلك ضمن رؤيه للتوسع في أكثر من موقع.

رافق محافظ مطروح خلال الجولة المهندس حسين السنيني، السكرتير المساعد، والمهندس أحمد يوسف، مدير الزراعة، والمهندس مصطفى صابر، مدير الموارد المائية والري، وفايز قاسم، نائب رئيس مدينة النجيلة.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، في حفل الإفطار الجماعي للجهاز التنفيذى والأيتام وذوى الهمم وعمال الديوان العام ومركز ومدينة مرسي مطروح، وذلك بقاعة حديقة منتزه كليوباترا الترفيهي وسط مدينة مرسى مطروح.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لجميع الحضور بمناسبة أيام شهر رمضان المبارك، مع إهداء وتوزيع كوبونات وكراتين مواد غذائية على المشاركين في الإفطار من العمال والأيتام وذوى الهمم والأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام، والمهندس حسين السنينى، السكرتير المساعد، ووكلاء الوزارات رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الظهير الصحراوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

ترشيحاتنا

الرئيس الأذربيجاني

الرئيس الأذربيجاني: إيران ارتكبت عملاً إرهابياً ضد أراضينا.. والرد سيكون مماثلاً

نقيب محامين بيروت: وقف الحرب مسئولية المجتمع الدولى

نقيب محامي بيروت: وقف الحرب مسئولية المجتمع الدولى

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركي

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي هاتفياً سبل خفض التصعيد في المنطقة

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد