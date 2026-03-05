توقف عن التصوير.. خروج مسلسل حق ضايع من الموسم الدرامي الرمضاني

خرج مسلسل حق ضايع، من الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، بعدما كان مقررا عرضه في النصف الثاني من الشهر الكريم.

وقالت الفنانة لوسي، في تصريح لموقع صدى البلد: «احنا متوقفين عن التصوير من 3 أسابيع والمسلسل هيتعرض بعد العيد خارج الموسم الدرامي الرمضاني».

مسلسل حق ضايع

مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، رنا سماحة، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، اخراج محمد عبدالخالق، يشرف على الإنتاج اسلام فؤاد سليم.

إن عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو مرة أخرى تأكيد على دور ماسبيرو التاريخي في تشكيل وجدان وعقل المصريين وتأكيد على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية المصرية والقيم ومحاربة الأفكار المتطرفة على كافة المستويات.

لوسي ومشوارها الفني

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق.

لوسي ومسلسل فهد البطل

وكانت كشفت الفنانة لوسي عن كواليس تعاونها مع أحمد العوضى فى مسلسل “فهد البطل” الذى عرض فى رمضان الماضي.

وقالت لوسي: “أحمد العوضى فنان موهوب ولديه جماهيرية كبيرة ويستطيع تقديم كل الألوان الفنية وليس الشعبى فقط، خاصة أنه يمتلك قدرات فنية عالية”.

وأضافت: “ربنا وهب العوضي حب الجمهور وهو يستحقها لأنه قبل أن يكون ممثلا فهو إنسان حقيقى مليء بالطيبة والجدعنة".