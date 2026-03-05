بذور غير متوقعة تحمي من السكر والتهاب المفاصل

يعد السمسم من المواد الطبيعية الغنية بعدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم.

وذكر موقع فارم إيزي، أن السمسم يساعد في الحماية من أمراض عديدة.

مرض السكري

قد يكون لبذور السمسم فائدة في إدارة مرض السكري، إذ قد تؤثر على مستويات سكر الدم وتقلل أو تؤخر امتصاص الجلوكوز في الجسم و مع ذلك، يجب تشخيص وعلاج الحالات الخطيرة كالسكري من قبل الطبيب لذا، يُرجى استشارة الطبيب وعدم تناول أي أدوية دون استشارة طبية.

علاج التهاب المفاصل

تُعزى التأثيرات المضادة لالتهاب المفاصل والالتهابات ومضادات الأكسدة لبذور السمسم وزيت السمسم إلى مادة السيسامول، وهي مادة فعالة بيولوجيًا موجودة في بذور السمسم وقد تكون هذه المادة مسؤولة عن منع تخليق المواد الكيميائية المسببة للالتهاب.

يساهم في خفض كمية أنواع الأكسجين التفاعلية المُنتَجة و قد تُساعد بذور السمسم أو زيت بذورها في تخفيف الألم والالتهاب المصاحبين لالتهاب المفاصل نظرًا لخصائصها يُمكن تخفيف الألم والالتهاب بتدليك المفاصل بزيت بذور السمسم و مع ذلك، ونظرًا لقلة الدراسات المتوفرة حول حالات العظام، يُنصح باستشارة الطبيب المختص، إذ قد يختلف تأثير هذه العشبة من شخص لآخر.

صحة الفم

لعلّ تأثيرات بذور السمسم على صحة الأسنان هي الأكثر وضوحاً و إذ قد يكون للمضمضة بزيت بذور السمسم تأثيرات مضادة للبكتيريا وقابضة على جوانب عديدة من صحة الأسنان.

قد يرتبط ذلك بتقليل وجود بكتيريا المكورات العقدية ، وهي بكتيريا شائعة قد تسبب مشاكل في الفم. يساعد المضمضة بزيت السمسم على تقليل تراكم البلاك وتحسين صحة اللثة ويجب استشارة طبيب أسنان مؤهل للحصول على النصيحة والإرشاد المناسبين.

علاج مرض الزهايمر

تُساعد بذور السمسم في علاج مرض الزهايمر، إذ يُعتقد أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وقد تُقلل بذور السمسم من تكوين الجزيئات المُسببة للالتهابات التي قد تكون مرتبطة بمرض الزهايمر وعلاوة على ذلك، قد تُساهم في السيطرة على مرض الزهايمر عن طريق تثبيط الضرر الذي تُسببه أنواع الأكسجين التفاعلية لخلايا الدماغ و يجب عليك دائمًا استشارة طبيب مختص للتشخيص والعلاج.

علاج فقر الدم

تُساعد بذور السمسم في علاج فقر الدم فهي غنية بالحديد، وتُساهم في إنتاج الهيموجلوبين والهيماتوكريت وخلايا الدم الحمراء في الجسم ويحتاج هذا التأثير لبذور السمسم إلى مزيد من الدراسات لتوفير أدلة علمية.

علاج القلق

بفضل تأثيرها المُهدئ، قد تُفيد بذور السمسم في علاج القلق. كما أنها قد تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، مما يُساعد في التخلص من الجذور الحرة وتخفيف القلق المرتبط بالتوتر ويجب استشارة الطبيب وتناول أي عشبة تحت إشرافه فقط.

العناية بالبشرة

يُعدّ الزنك عنصراً هاماً في بذور السمسم، فهو ضروري لتكوين الكولاجين الذي يُساعد على تقوية أنسجة العضلات والشعر والبشرة لذا، يُمكن أن يُساهم تناول بذور السمسم في تحسين صحة الشعر والبشرة.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يُعد زيت بذور السمسم مفيدًا للبشرة، كما أن وضعه على الوجه طوال الليل يُنعم البشرة ويشدها ونظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، فإنه يُحسّن التئام الجروح.

تمنع هذه المواد عدوى الجروح وتعزز التئامها كما أنها تحارب الأمراض الجلدية الشائعة بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات وهي مفيدة في التئام الجروح لأنها تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين وتكاثر الخلايا .

على الرغم من أن الدراسات تُظهر فوائد بذور السمسم ضد العديد من الحالات المرضية، إلا أن هذه الدراسات غير كافية، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد المدى الحقيقي لفوائد بذور السمسم على الصحة.