قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان .. يفتح لك الأبواب المُغلقة
لمواجهة التحديات الإقليمية.. الزراعة تطلق خطة لتأمين سلاسل الإمداد وفتح مسارات بديلة
صدمة حسن حفني وهدير عبد الناصر بسبب فضيحة مي عمر في مسلسل الست موناليزا الحلقة 15
تقارير: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت
لقطات من مران القلعة الحمراء قبل مواجهة المقاولون العرب بالدوري.. صور
عبد الظاهر السقا: جمهور الاتحاد سر العودة.. وصفقات الشتاء صنعت الفارق قبل مواجهة الزمالك
جوارديولا: الدوري الإنجليزي لم يُحسم بعد
ربنا يخليكم لينا.. ناقد رياضي يوجه رسالة خاصة لـ معتمد جمال وخوان بيزيرا
«لاريجاني»: لن نتسامح مطلقاً مع أي جماعات انفصالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بذور غير متوقعة تحمي من السكر والتهاب المفاصل

السكري
السكري
اسماء محمد

يعد السمسم من المواد الطبيعية الغنية بعدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم.

وذكر موقع فارم إيزي، أن السمسم يساعد في الحماية من أمراض عديدة.

مرض السكري

قد يكون لبذور السمسم فائدة في إدارة مرض السكري، إذ قد تؤثر على مستويات سكر الدم وتقلل أو تؤخر امتصاص الجلوكوز في الجسم و مع ذلك، يجب تشخيص وعلاج الحالات الخطيرة كالسكري من قبل الطبيب لذا، يُرجى استشارة الطبيب وعدم تناول أي أدوية دون استشارة طبية.

علاج التهاب المفاصل

تُعزى التأثيرات المضادة لالتهاب المفاصل والالتهابات ومضادات الأكسدة لبذور السمسم وزيت السمسم إلى مادة السيسامول، وهي مادة فعالة بيولوجيًا موجودة في بذور السمسم وقد تكون هذه المادة مسؤولة عن منع تخليق المواد الكيميائية المسببة للالتهاب.

يساهم في خفض كمية أنواع الأكسجين التفاعلية المُنتَجة و قد تُساعد بذور السمسم أو زيت بذورها في تخفيف الألم والالتهاب المصاحبين لالتهاب المفاصل نظرًا لخصائصها يُمكن تخفيف الألم والالتهاب بتدليك المفاصل بزيت بذور السمسم و مع ذلك، ونظرًا لقلة الدراسات المتوفرة حول حالات العظام، يُنصح باستشارة الطبيب المختص، إذ قد يختلف تأثير هذه العشبة من شخص لآخر.

صحة الفم

لعلّ تأثيرات بذور السمسم على صحة الأسنان هي الأكثر وضوحاً و إذ قد يكون للمضمضة بزيت بذور السمسم تأثيرات مضادة للبكتيريا وقابضة على جوانب عديدة من صحة الأسنان.

قد يرتبط ذلك بتقليل وجود بكتيريا المكورات العقدية ، وهي بكتيريا شائعة قد تسبب مشاكل في الفم. يساعد المضمضة بزيت السمسم على تقليل تراكم البلاك وتحسين صحة اللثة ويجب استشارة طبيب أسنان مؤهل للحصول على النصيحة والإرشاد المناسبين.

علاج مرض الزهايمر

تُساعد بذور السمسم في علاج مرض الزهايمر، إذ يُعتقد أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وقد تُقلل بذور السمسم من تكوين الجزيئات المُسببة للالتهابات التي قد تكون مرتبطة بمرض الزهايمر وعلاوة على ذلك، قد تُساهم في السيطرة على مرض الزهايمر عن طريق تثبيط الضرر الذي تُسببه أنواع الأكسجين التفاعلية لخلايا الدماغ و يجب عليك دائمًا استشارة طبيب مختص للتشخيص والعلاج.

علاج فقر الدم

تُساعد بذور السمسم في علاج فقر الدم فهي غنية بالحديد، وتُساهم في إنتاج الهيموجلوبين والهيماتوكريت وخلايا الدم الحمراء في الجسم ويحتاج هذا التأثير لبذور السمسم إلى مزيد من الدراسات لتوفير أدلة علمية.

علاج القلق

بفضل تأثيرها المُهدئ، قد تُفيد بذور السمسم في علاج القلق. كما أنها قد تمتلك خصائص مضادة للأكسدة، مما يُساعد في التخلص من الجذور الحرة وتخفيف القلق المرتبط بالتوتر ويجب استشارة الطبيب وتناول أي عشبة تحت إشرافه فقط.

 العناية بالبشرة 

يُعدّ الزنك عنصراً هاماً في بذور السمسم، فهو ضروري لتكوين الكولاجين الذي يُساعد على تقوية أنسجة العضلات والشعر والبشرة لذا، يُمكن أن يُساهم تناول بذور السمسم في تحسين صحة الشعر والبشرة. 

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، يُعد زيت بذور السمسم مفيدًا للبشرة، كما أن وضعه على الوجه طوال الليل يُنعم البشرة ويشدها  ونظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، فإنه يُحسّن التئام الجروح.  

تمنع هذه المواد عدوى الجروح وتعزز التئامها كما أنها تحارب الأمراض الجلدية الشائعة بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات وهي مفيدة في التئام الجروح لأنها تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين وتكاثر الخلايا .

على الرغم من أن الدراسات تُظهر فوائد بذور السمسم ضد العديد من الحالات المرضية، إلا أن هذه الدراسات غير كافية، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد المدى الحقيقي لفوائد بذور السمسم على الصحة.

السمسم فوائد السمسم مرض السكري السكري فقر الدم علاج فقر الدم البشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

السكري

بذور غير متوقعة تحمي من السكر والتهاب المفاصل

طاجن الفول

هنتسحر إيه النهاردة.. يخني الفول بالعدس والبيض وطعمية البطاطس

انقاص الوزن

لن تتخيلها.. عشبة شهيرة تحمي من السرطان وتنسق الوزن

بالصور

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

لكزس 
لكزس 
لكزس 

أودي تكشف عن خليفة TT التي ستمهد للمستقبل الرياضي للعلامة

أودي Concept C
أودي Concept C
أودي Concept C

ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك

ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك
ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك
ضيف الخس إلى سحورك واكتشف ماذا يحدث لجسمك

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد