هل يوجد صدقة غير المال لمن لا يستطيع؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، حيث فرض الله في أموال الناس قدر معين من المال يعطوه للفقراء والمساكين.

وأضاف أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم فرض الزكاة على أشخاص محددة، مستدلا بقوله تعالى في فرضية الزكاة "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

وردا على سؤال الطفلة جنا، التي تقول فيه "هل يوجد صدقة غير المال لمن لا يستطيع ؟

وأضاف أحمد عصام فرحات، أن هناك صدقة غير المال تأخذ نفس أجر الصدقة من المال، مثل التبسم في وجوه الناس، فالنبي يقول "تبسمك في وجه أخيك صدقة".

كما أن من الصدقات الأخرى والتي لا تكون بالمال، إماطة الأذى عن الطريق، فالنبي يقول "إماطة الأذى عن الطريق صدقة" كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الآخرين وتعليم الغير واتباع الجنازات، والتسبيح.