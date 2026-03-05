أحمد عصام فرحات: الزكاة للفقراء والمحتاجين فقط.. ولا تجوز للأقارب من الأصول والفروع

أكد أحمد عصام فرحات، أن الزكاة والصدقات تعد من أفضل الأعمال الصالحة التي يستمر أجرها يوم القيامة، موضحًا أن هذا اليوم يوصف بأنه شديد الحرارة، يبحث فيه الناس عن الظل والنجاة.

وقال أحمد عصام فرحات، خلال تقديمه برنامج “أقرأ وربك الأكرم”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الله سبحانه وتعالى يضاعف أجر الزكاة والصدقات أضعافًا كثيرة، مستشهدًا بالآية: "مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً"، مؤكدًا أن إخراج الزكاة يبارك المال ويعزز روح الرحمة والتكافل بين الناس.

وتابع أن الزكاة لا تُعطى للأقارب من الأصول والفروع مثل الآباء والأمهات والأجداد أو الأبناء والأحفاد، لأن الإنفاق عليهم واجب شرعي من مال الشخص.

وأضاف أن المستحقين للزكاة هم الفقراء والمساكين والأيتام والمحتاجون، مؤكدًا أهمية الإخلاص في الإنفاق وعدم طلب السمعة أو الرياء.