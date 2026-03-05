قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذربيجان تطالب إيران بالاعتذار بعد استهدافها بنية تحتية مدنية ومدرسة ثانوية
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية

مشاجرة القليوبية
مشاجرة القليوبية
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة  وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد العقارات بالقليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل أحد العقارات بالقليوبية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوث مشاجرة بتاريخ 25 يناير الماضى بين طرف أول: (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" ونجلها) ، طرف ثان: (أحد الأشخاص "متواجد حالياً خارج البلاد" وزوجته "لهما معلومات جنائية" ونجلتيهما) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة قليوب، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثارها بالتعدى بالضرب على بعضهم دون حدوث إصابات.

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

جهات التحقيق الأجهزة الأمنية القليوبية شرطة قليوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

ترشيحاتنا

ضبط متهمين

سيدتان وسائق.. كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من محل في كفر الشيخ

ارشيفية

رشقهم بالحجارة فسحلوه.. 3 شباب يهشمون رأس مريض نفسي بالجيزة

سيارات البوتاجاز

تموين قنا: ضبط 300 أسطوانة بأبوتشت ونجع حمادي قبل بيعها بالسوق السوداء

بالصور

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد