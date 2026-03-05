مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة .. تتصدر مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان 2026 اهتمامات الموظفين والطلاب يوميًا، بالتزامن مع تغير مواعيد العمل والدراسة خلال الشهر الكريم، وحرص قطاع كبير من المواطنين على معرفة توقيت أول وآخر القطارات لتنسيق تحركاتهم اليومية قبل الإفطار وبعده.

وتشهد محركات البحث إقبالًا ملحوظًا على الاستعلام عن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، إضافة إلى مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT، خاصة مع الاعتماد الكبير على وسائل النقل الجماعي في التنقل داخل القاهرة الكبرى والمناطق الجديدة.

واقرأ أيضًا:

مواعيد مترو الخط الأول في رمضان

يبدأ تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق حلوان المرج الجديدة يوميًا في الساعة 5:15 صباحًا، حيث يتحرك أول قطار من المحطات في هذا التوقيت لخدمة الركاب مع بداية اليوم.

أما آخر قطار فينطلق من حلوان ومن المرج الجديدة في الساعة 12:15 صباحًا، ما يمنح الركاب فترة تشغيل ممتدة تناسب طبيعة التحركات خلال شهر رمضان سواء قبل السحور أو بعد صلاة التراويح.

مواعيد مترو الخط الثاني في رمضان

ينطلق أول قطار بالخط الثاني شبرا الخيمة المنيب في تمام الساعة 5:15 صباحًا، ليستمر التشغيل طوال اليوم وفق الجداول المعتمدة.

ويتحرك آخر قطار من شبرا الخيمة في الساعة 12:30 صباحًا، بينما يغادر آخر قطار من محطة المنيب في الساعة 12:40 صباحًا، بما يضمن تغطية زمنية مناسبة لخط يخدم كثافة سكانية كبيرة.

مواعيد مترو الخط الثالث في رمضان

تبدأ حركة أول قطار في الخط الثالث من محطة عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا، ضمن خطة التشغيل اليومية خلال شهر رمضان.

وينطلق آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة في تمام الساعة 12:06 صباحًا، بينما يتحرك آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 12:23 صباحًا.

كما يتحرك أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام الساعة 5:20 صباحًا، وينطلق أول قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

أما آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج فيتحرك في تمام الساعة 12:02 صباحًا، في حين ينطلق آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 12:26 صباحًا.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان

يبدأ أول قطار كهربائي خفيف من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:00 صباحًا، بينما يتحرك أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

ويغادر آخر قطار كهربائي من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس في تمام الساعة 11:15 مساءً، ضمن جدول التشغيل اليومي المعتمد خلال الشهر الكريم.

كما ينطلق قطار كهربائي مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في تمام الساعة 7: 30 صباحًا، والساعة 8:00 صباحًا، لتيسير حركة الركاب في فترات الذروة الصباحية.

وفيما يتعلق بمحطة بدر، يقوم أول قطار كهربائي من بدر في اتجاه العبور الجديدة في تمام الساعة 6: 34 صباحًا، بينما يتحرك أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

أما آخر قطار كهربائي من عدلي منصور وأيضًا من الفنون والثقافة في اتجاه بدر فيتحرك في تمام الساعة 11: 45 مساءً، فيما ينطلق أول قطار من العبور الجديدة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:47 صباحًا.

ويتحرك آخر قطار كهربائي من محطة العبور الجديدة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 11:39 مساءً، بما يوفر تغطية زمنية مناسبة لسكان المدن الجديدة المرتبطة بخط LRT.

أهمية معرفة مواعيد المترو وLRT في رمضان

تساعد معرفة مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان 2026 المواطنين على تنظيم يومهم بين العمل والدراسة والزيارات العائلية، خاصة مع تغير نمط الحياة خلال الشهر الكريم وزيادة الحركة في الفترات المسائية.

كما تسهم الجداول الزمنية المعلنة في تقليل التكدس وتوزيع حركة الركاب على مدار اليوم، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحافظ على انتظام الرحلات في مختلف الخطوط.