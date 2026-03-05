قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة

مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
عبد الفتاح تركي

مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة .. تتصدر مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان 2026 اهتمامات الموظفين والطلاب يوميًا، بالتزامن مع تغير مواعيد العمل والدراسة خلال الشهر الكريم، وحرص قطاع كبير من المواطنين على معرفة توقيت أول وآخر القطارات لتنسيق تحركاتهم اليومية قبل الإفطار وبعده.

وتشهد محركات البحث إقبالًا ملحوظًا على الاستعلام عن مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، إضافة إلى مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT، خاصة مع الاعتماد الكبير على وسائل النقل الجماعي في التنقل داخل القاهرة الكبرى والمناطق الجديدة.

واقرأ أيضًا:

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك

مواعيد مترو الخط الأول في رمضان

يبدأ تشغيل الخط الأول لمترو الأنفاق حلوان المرج الجديدة يوميًا في الساعة 5:15 صباحًا، حيث يتحرك أول قطار من المحطات في هذا التوقيت لخدمة الركاب مع بداية اليوم.

أما آخر قطار فينطلق من حلوان ومن المرج الجديدة في الساعة 12:15 صباحًا، ما يمنح الركاب فترة تشغيل ممتدة تناسب طبيعة التحركات خلال شهر رمضان سواء قبل السحور أو بعد صلاة التراويح.

مواعيد مترو الخط الثاني في رمضان

ينطلق أول قطار بالخط الثاني شبرا الخيمة المنيب في تمام الساعة 5:15 صباحًا، ليستمر التشغيل طوال اليوم وفق الجداول المعتمدة.

ويتحرك آخر قطار من شبرا الخيمة في الساعة 12:30 صباحًا، بينما يغادر آخر قطار من محطة المنيب في الساعة 12:40 صباحًا، بما يضمن تغطية زمنية مناسبة لخط يخدم كثافة سكانية كبيرة.

مترو الأنفاق

مواعيد مترو الخط الثالث في رمضان

تبدأ حركة أول قطار في الخط الثالث من محطة عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام الساعة 5:15 صباحًا، ضمن خطة التشغيل اليومية خلال شهر رمضان.

وينطلق آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة في تمام الساعة 12:06 صباحًا، بينما يتحرك آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 12:23 صباحًا.

كما يتحرك أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام الساعة 5:20 صباحًا، وينطلق أول قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

أما آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج فيتحرك في تمام الساعة 12:02 صباحًا، في حين ينطلق آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 12:26 صباحًا.

أول فتاة تقود قطارات مترو الأنفاق بمصر

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان

يبدأ أول قطار كهربائي خفيف من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:00 صباحًا، بينما يتحرك أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

ويغادر آخر قطار كهربائي من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس في تمام الساعة 11:15 مساءً، ضمن جدول التشغيل اليومي المعتمد خلال الشهر الكريم.

كما ينطلق قطار كهربائي مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في تمام الساعة 7: 30 صباحًا، والساعة 8:00 صباحًا، لتيسير حركة الركاب في فترات الذروة الصباحية.

وفيما يتعلق بمحطة بدر، يقوم أول قطار كهربائي من بدر في اتجاه العبور الجديدة في تمام الساعة 6: 34 صباحًا، بينما يتحرك أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:01 صباحًا.

أما آخر قطار كهربائي من عدلي منصور وأيضًا من الفنون والثقافة في اتجاه بدر فيتحرك في تمام الساعة 11: 45 مساءً، فيما ينطلق أول قطار من العبور الجديدة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 6:47 صباحًا.

ويتحرك آخر قطار كهربائي من محطة العبور الجديدة في اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 11:39 مساءً، بما يوفر تغطية زمنية مناسبة لسكان المدن الجديدة المرتبطة بخط LRT.

مترو الأنفاق

أهمية معرفة مواعيد المترو وLRT في رمضان

تساعد معرفة مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT في رمضان 2026 المواطنين على تنظيم يومهم بين العمل والدراسة والزيارات العائلية، خاصة مع تغير نمط الحياة خلال الشهر الكريم وزيادة الحركة في الفترات المسائية.

كما تسهم الجداول الزمنية المعلنة في تقليل التكدس وتوزيع حركة الركاب على مدار اليوم، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحافظ على انتظام الرحلات في مختلف الخطوط.

مواعيد مترو الأنفاق مواعيد مترو الأنفاق في رمضان مواعيد مترو الخط الأول رمضان مواعيد مترو الخط الثاني رمضان مواعيد مترو الخط الثالث رمضان مواعيد القطار الكهربائي LRT رمضان آخر قطار مترو في رمضان أول قطار مترو صباحًا رمضان مواعيد مترو عدلي منصور مواعيد مترو حلوان المرج مواعيد LRT عدلي منصور الفنون والثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

موعد صرف مرتبات مارس

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات شهر مارس 2026

ترشيحاتنا

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

مازدا 3 موديل 2007

اركب مازدا 3 أوتوماتيك سعرها 400 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

بالصور

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد