الدفع بقطارات إضافية.. مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2026

خالد يوسف

تشهد محركات البحث حاليا عمليات بحث مرتفعة عن مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة مواعيد تشغيل مترو الأنفاق، بعد إعلان وزارة النقل عن تعديل مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2026، في إطار حرصها على التيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم، استجابة لزيادة حركة التنقل خلال فترات المساء، وبعد الإفطار خلال الشهر الكريم، مع الحفاظ على نفس مستوى الخدمة المعتمد طوال العام.

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2026

وفقا للهيئة القومية للأنفاق، يبدأ تشغيل مترو الأنفاق خلال شهر رمضان 2026 في تمام الساعة 5:15 صباحا، على أن يستمر العمل حتى الساعة الثانية صباحًا من اليوم التالي، وبذلك تصل عدد ساعات التشغيل اليومية إلى 21 ساعة متواصلة، على أن يصل زمن التقاطر بين القطارات على جميع الخطوط ما بين 3 إلى 5 دقائق.

وجاء مد ساعات التشغيل ساعة إضافية يوميا بخطوط المترو الثلاثة، في إطار التيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم، إضافة الي الدفع بعدد من القطارات الإضافية على جميع الخطوط، خاصة خلال فترات الذروة قبل موعد الإفطار لمواجهة زيادة إقبال المواطنين وتسهيل حركة تنقل الركاب.

مواعيد آخر القطارات مترو الأنفاق

- الخط الأول: يقوم آخر قطار من محطتي «حلوان» و«المرج الجديدة» في تمام الساعة 12:15 صباحا.

- الخط الثاني: ينطق آخر قطار من محطتي «شبرا الخيمة» و«المنيب» في تمام الساعة 12:30 صباحا.

- الخط الثالث: يقوم آخر قطار من محطة «عدلي منصور» في تمام الساعة 12:07 صباحا.

- فيما ينطلق آخر قطار من محطة «الكيت كات» في تمام الساعة 12:38 صباحا.

نقاط الربط والتبادل بين خطوط المترو

وحرصت الوزارة على تنظيم مواعيد الالتقاء في المحطات التبادلية لضمان وصول الركاب لوجهاتهم، وذلك وفق الجدول التالي:

- محطة جمال عبد الناصر: يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث في تمام الساعة 12:30 صباحا.

- محطة أنور السادات: يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني في تمام الساعة 1:00 صباحا.

ـ محطة العتبة: يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث في تمام الساعة 12:30 صباحا.

وسيبلغ زمن التقاطر بين القطارات على جميع الخطوط سيتراوح ما بين 3 إلى 5 دقائق، لضمان سهولة وانتظام حركة التنقل للمواطنين، وفيما يخص شبابيك التذاكر، فإن شبابيك الاشتراكات بالمحطات ستعمل خلال شهر رمضان من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

مواعيد عمل شبابيك الاشتراكات

أوضحت الهيئة القومية للأنفاق، أنه من المقرر أن تعمل شبابيك اشتراكات محطات المترو خلال شهر رمضان من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

يأتي ذلك لتقديم خدمات تجديد واستخراج الاشتراكات المختلفة، مع التأكيد على انتظام العمل بنفس الكفاءة خلال أيام الشهر الكريم.

الدفع بقطارات إضافية مواعيد تشغيل مترو الأنفاق مترو الأنفاق في رمضان خطوط المترو الثلاثة تشغيل مترو الأنفاق

