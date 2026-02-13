خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

شهدت محافظة البحيرة، منذ قليل، خروج عجلات أحد القطارات عن مساره بمركز كفر الدوار، أثناء سير القطار المتجه من "القاهرة إلى الإسكندرية"، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

وأدى الحادث إلى تعطّل حركة القطارات على الخط مؤقتًا، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح ورفع آثار العطل، وسط إجراءات فنية وأمنية مشددة لضمان سلامة الحركة وانتظامها في أسرع وقت.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، عقب إخطار مأمور مركز كفر الدوار لمدير أمن البحيرة بالواقعة، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبدء أعمال الفحص والمعاينة.

وأكدت الجهات المعنية أنه جارٍ العمل على إعادة تسيير حركة القطارات بشكل طبيعي فور الانتهاء من الإصلاحات اللازمة، مع متابعة الموقف لحظة بلحظة لضمان سلامة المواطنين.