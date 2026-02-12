قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

البحيرة: انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الوفائية بالدلنجات على مدار يومين

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية للوصول بالخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يُسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.

تُنظم مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الوفائية بمركز الدلنجات، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت 13 و14 فبراير الجاري، لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها.

وتقدّم القافلة خدماتها لأهالي القرية والمناطق المجاورة، حيث تشمل توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة، إلى جانب صرف العلاج بالمجان، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين دون تحميلهم أي أعباء مالية.

ويتم تقديم الخدمة بموجب بطاقة الرقم القومي للبالغين، وشهادة الميلاد للأطفال، تسهيلًا على المواطنين وتمكينًا لهم من الاستفادة الكاملة من خدمات القافلة.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار تنفيذ القوافل الطبية بشكل منتظم بجميع مراكز وقرى المحافظة، دعمًا للمنظومة الصحية، وحرصًا على وصول الخدمة الطبية اللائقة إلى الفئات الأولى بالرعاية.

البحيرة محافظة البحيرة قوافل طبية مديرية الصحة بالبحيرة

