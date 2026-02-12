البحيرة: انطلاق قافلة طبية مجانية بقرية الوفائية بالدلنجات على مدار يومين

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية للوصول بالخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يُسهم في تخفيف الأعباء الصحية عن المواطنين.

تُنظم مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الوفائية بمركز الدلنجات، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت 13 و14 فبراير الجاري، لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي القرية والمناطق المحيطة بها.

وتقدّم القافلة خدماتها لأهالي القرية والمناطق المجاورة، حيث تشمل توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة، إلى جانب صرف العلاج بالمجان، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين دون تحميلهم أي أعباء مالية.

ويتم تقديم الخدمة بموجب بطاقة الرقم القومي للبالغين، وشهادة الميلاد للأطفال، تسهيلًا على المواطنين وتمكينًا لهم من الاستفادة الكاملة من خدمات القافلة.

وأكدت محافظ البحيرة استمرار تنفيذ القوافل الطبية بشكل منتظم بجميع مراكز وقرى المحافظة، دعمًا للمنظومة الصحية، وحرصًا على وصول الخدمة الطبية اللائقة إلى الفئات الأولى بالرعاية.