تشييع جثمان طالبين لقيا مصرعهما في حادث بديروط البحيرة

شيع المئات من أهالي قرية ديروط في محافظة البحيرة ، جثماني طالبين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي بطريق المحمودية - إدفينا، بنطاق مركز المحمودية، إلى مثواهما الأخير ودفنهما بمقابر العائلة.

وأدى أهالي قرية ديروط وأسر ضحايا الحادث صلاة الجنازة عليهما عقب صلاة المغرب، استعدادًا لتشييع جثمانهما ودفنهما بمقابر عائلتهما.

وشهدت مراسم تشييع جثماني الطالبان، حضور عدد كبير من الأهالي ما عكس هذا المشهد حبهم للضحايا ومدى حزنهم على فقدانهما لشابين من خيرة أبناء القرية.

وكان لقي الطالبان مصرعهما، اليوم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي بطريق المحمودية - إدفينا، بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية، بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وسيارة ملاكي، بطريق المحمودية - إدفينا.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع مصطفى محمود الشمندي، 15 عاما، طالب، عبد الرحمن عبد الله القمري، 14 عاما، طالب، مقيمان قرية ديروط بمركز المحمودية، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.