وول ستريت جورنال: البنتاجون يبلغ حاملة طائرات ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أبلغت حاملة طائرات ثانية بضرورة الاستعداد للانتشار في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد وتيرة الاستعدادات العسكرية الأمريكية وسط التوترات المتنامية في المنطقة.

وذكرت الصحيفة أن البنتاجون بدأ فعلياً التحضيرات اللوجستية والعملياتية لإرسال الحاملة الثانية، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد. وبحسب التقرير، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يحسم خلال الساعات المقبلة مسألة نشر الحاملة، في ظل تقييمات أمنية متسارعة داخل الإدارة الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن حاملة الطائرات الثانية وضعت في حالة جهوزية بانتظار الضوء الأخضر السياسي، ما يعني أن عملية الانتشار يمكن أن تبدأ فور صدور القرار الرسمي.