"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"
سليمان وهدان : تنفيذ أدوات رقابية من مجلس النواب على الحكومة
مكتب نتنياهو : رئيس حكومتنا ناقش الاحتياجات الأمنية لإسرائيل في سياق المفاوضات
بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري
متحدث الوزراء: إجراءات حوكمة وتطوير وإعادة هيكلة داخل الشركات المملوكة للدولة
جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب

الدواجن
هاني حسين

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن  وزارة الزراعة ليست معنية باستيراد الدواجن من الخارج لكنها معنية بتعظيم الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.


وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :"  صناعة الدواجن كبيرة للغاية وبها أكثر من 3.5 مليون عامل واستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي ونقوم بالتصدير للخارج ".


وتابع الزيني: "نرفض استيراد المجزءات وأوراك الفراج من الخارج لأنه من الصعب التحقق من ذبح الدواجن  وفقا للشريعة الإسلامية".

وأكمل ثروت الزيني: " نحن لا نتحدث عن استيراد الدواجن الكاملة المجمدة من الخارج لكنني اتحدث عن المجزءات واوراك الفراخ ".

ولفت ثروت الزيني :"  لدينا نسب انتاج مرتفعة من الدواجن هذا العام لكننا لدينا موسم استثائي وهو شهر رمضان وبالتالي هناك إقبال كبير على شراء وتخزين  الدواجن ". 

الدواجن اخبار التوك شو الفراخ المجزءات مصر

