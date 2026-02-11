منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن وزارة الزراعة ليست معنية باستيراد الدواجن من الخارج لكنها معنية بتعظيم الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.



وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، :" صناعة الدواجن كبيرة للغاية وبها أكثر من 3.5 مليون عامل واستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي ونقوم بالتصدير للخارج ".



وتابع الزيني: "نرفض استيراد المجزءات وأوراك الفراج من الخارج لأنه من الصعب التحقق من ذبح الدواجن وفقا للشريعة الإسلامية".

وأكمل ثروت الزيني: " نحن لا نتحدث عن استيراد الدواجن الكاملة المجمدة من الخارج لكنني اتحدث عن المجزءات واوراك الفراخ ".

ولفت ثروت الزيني :" لدينا نسب انتاج مرتفعة من الدواجن هذا العام لكننا لدينا موسم استثائي وهو شهر رمضان وبالتالي هناك إقبال كبير على شراء وتخزين الدواجن ".