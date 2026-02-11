محافظة الجيزة تواصل جهودها في تطهير مصرف أبو عوض بالهرم | صور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود رفع المخلفات وتطهير مصرف «أبو عوض» بنطاق حي الهرم مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة الأعمال المنفذة، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة ومنع تراكم المخلفات.

وتمت الجهود بإشراف من محافظة الجيزة وبالتعاون بين حي الهرم ومركز ومدينة أبو النمرس ومديرية الري حيث تم رفع المخلفات والقمامة ونواتج التطهير من المصرف بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ومنع أي تأثيرات بيئية أو صحية سلبية.

ووجه محافظ الجيزة باستمرار المتابعة الدورية ورفع أي نواتج للتطهير أولًا بأول وتحسين مستوى النظافة بمحيط المصرف، والتصدي لأي محاولات لإلقاء المخلفات مرة أخرى حفاظًا على سلامة المواطنين.