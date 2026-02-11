قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع ناهيا بدءا من محور كمال عامر وحتى الدائري

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأعمال الجارية لتطوير ورصف شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور في المسافة الممتدة بدءًا من محور الفريق كمال عامر وحتى الطريق الدائري بطول 1.8 كم وبعرض 20 مترًا، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة أحد الشوارع الحيوية التي تخدم كثافات مرورية مرتفعة.

وخلال جولته شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة نظرًا لأهمية الشارع مع التأكيد على رفع كفاءة الإنارة العامة وتطوير الجزيرة الوسطى ورفع كابلات الكهرباء بها بما يسهم في تحسين مستوى الأمان المروري والمظهر الحضاري للمنطقة.

كما أكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية الطرق والهيئة العامة للتجميل، وحي بولاق الدكرور لرفع نواتج الرصف أولًا بأول، إلى جانب التنسيق بين جهات المرافق المختلفة أثناء تنفيذ الأعمال، بما يضمن عدم تعارضها وسرعة الانتهاء منها.

ووجّه المحافظ بتجميل الأسوار الواقعة على جانبي الطريق، ودراسة استغلال أحد الأراضي بالشكل الأمثل بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وخلق متنفس حضاري يخدم أهالي المنطقة.

كما تفقد الموقع المقترح أسفل محور الفريق كمال عامر والمقرر تخصيصه لنقل الباعة الجائلين إليه، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة مع مراعاة البعد الإنساني في توفير أماكن بديلة حضارية لممارسة النشاط.

وشملت الجولة تفقد موقف سرفيس ناهيا أسفل محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى تفقد عدد من المواقع المقترحة لإقامة مواقف سرفيس جديدة بهدف القضاء على التكدسات المرورية وتنظيم حركة النقل بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ امتداد شارع التحرير بحي بولاق الدكرور، موجهًا بدراسة تنفيذ رفع كفاءة الشارع باعتباره محورًا مروريًا هامًا يسهم في تخفيف الضغط المروري عن الشوارع المحيطة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة واللواء بدر ندا رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة واللواء حازم لاشين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع السرفيس.

