لليوم الثاني.. محافظة الجيزة تواصل إعادة الانضباط بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية

واصلت محافظة الجيزة، لليوم الثاني على التوالي، حملاتها المكثفة لإعادة الانضباط بشارع مستشفى الصدر بحي العمرانية، وذلك في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بشأن التعديات والإشغالات التي تعوق حركة السير وتشكل خطرًا على المارة.

وتابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جهود حي العمرانية بالتعاون مع شرطة المرافق في تنفيذ حملة موسعة للتعامل الحاسم مع مخالفات المحال التجارية والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، والتصدي لجميع أشكال التعدي على حرم الطريق.

وأسفرت الحملات عن رفع 300 حالة إشغال وتعدٍ شملت استاندات عرض، ومدرجات، وحواجز، وأوتاد حديدية، وكراسي، وشيش، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة استمرار شن الحملات بشكل يومي بجميع الأحياء والمراكز والمدن، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، مشددًا على التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وقد جرت الحملات تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية، واللواء حسن دكروري، مدير شرطة المرافق، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان تحقيق الانضباط واستدامته بالشارع.