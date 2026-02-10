قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
أخبار العالم

اجتماع وزاري عربي لبحث قضايا تمكين المرأة وتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين

الجامعة العربية
الجامعة العربية
الديب أبوعلي

تستضيف الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) بالجامعة العربية، اجتماعات الدورة الـ 45 للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري يومي 10 و11 فبراير 2026، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

يُعقد الاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ 70 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW)، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش الدورة الـ 45 للجنة المرأة العربية برئاسة دولة قطر، عبر المنصة الرقمية.

ويتناول جدول أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الـ 70 مناقشة مشروع "البيان العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة" ليكون بمثابة موقف عربي مطروحاً خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وتقوم رئاسة لجنة المرأة العربية بإلقاء البيان في الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة باسم المجموعة العربية في نيويورك في إطار الموضوع ذي الأولوية الذي ستناقشه أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان: "ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات من خلال نظم قانونية شاملة وعادلة، والقضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة الحواجز الهيكلية".

يشارك في الاجتماع الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية ودولية.

ومن المقرر أن تناقش أعمال لجنة المرأة العربية في دورتها "45" يوم 11 فبراير عدة محاور رئيسية، منها متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 2028-2023، وأجندة المرأة والسلام والأمن، والتغير المناخي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المساواة بين الجنسين.

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

