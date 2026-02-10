اجتماع وزاري عربي لبحث قضايا تمكين المرأة وتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين

تستضيف الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) بالجامعة العربية، اجتماعات الدورة الـ 45 للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري يومي 10 و11 فبراير 2026، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

يُعقد الاجتماع العربي التحضيري للدورة الـ 70 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW)، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش الدورة الـ 45 للجنة المرأة العربية برئاسة دولة قطر، عبر المنصة الرقمية.

ويتناول جدول أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الـ 70 مناقشة مشروع "البيان العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة" ليكون بمثابة موقف عربي مطروحاً خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.

وتقوم رئاسة لجنة المرأة العربية بإلقاء البيان في الجلسة الافتتاحية لاجتماع لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة باسم المجموعة العربية في نيويورك في إطار الموضوع ذي الأولوية الذي ستناقشه أعمال لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة هذا العام تحت عنوان: "ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات من خلال نظم قانونية شاملة وعادلة، والقضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ومعالجة الحواجز الهيكلية".

يشارك في الاجتماع الوزيرات والوزراء ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة في الدول العربية، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية ودولية.

ومن المقرر أن تناقش أعمال لجنة المرأة العربية في دورتها "45" يوم 11 فبراير عدة محاور رئيسية، منها متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة للمرأة في المنطقة العربية 2028-2023، وأجندة المرأة والسلام والأمن، والتغير المناخي، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، ومناهضة العنف ضد المرأة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق المساواة بين الجنسين.