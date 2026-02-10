قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع "النيباد" ويستعرض إنجازات رئاسة مصر للوكالة
مضيق هرمز… لماذا عاد الممر المائي الإستراتيجي إلى واجهة الأحداث الدولية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قامة علمية وهندسية مرموقة.. النبراوي مهنئا وزير التعليم العالي الجديد

عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي الجديد
عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي الجديد
الديب أبوعلي

حرص المهندسين طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، رئيس اتحاد المهندسين العرب، على تهنئة الدكتور عبدالعزيز قنصوة بمناسبة توليه منصب وزير التعليم العالي، مؤكدا أنه قامة علمية وهندسية مرموقة، جمع بين التميز الأكاديمي والخبرة الإدارية الرفيعة، إلى جانب حضوره النقابي الفاعل وإسهاماته الواضحة في خدمة المجتمع الأكاديمي والهندسي.

وقال النبراوي في منشور له على فيسبوك، إن هذا الاختيار يعكس ثقة مستحقة في قدرته على قيادة ملف التعليم العالي نحو مرحلة أكثر تطورًا وكفاءة

وأضاف نقيب المهندسين: لدينا يقين بأن قضايا "التعليم الهندسي" العالقة منذ سنوات، والتي أثرت سلبًا على جودة المخرجات التعليمية، وعلى مهنة الهندسة. ستجد في عهده حلولًا حاسمة تعيد لهذا القطاع مكانته وتدعم تنافسيته.

واُعلن منذ قليل عن التشكيل الوزاري الجديد، والذي ضم اسم رئيس جامعة الإسكندرية الحالي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للدكتور أيمن عاشور.

وكان قنصوة الذي تخرج من من هندسة الإسكندرية وعين بها معيدا وتدرج في الوظائف الإدارية حتى شغل منصب رئيس الجامعة، قد شغل في السابق منصب محافظ الإسكندرية في الفترة بين عاملي 2018 - 2019، وهو باحث وأكاديمي مرموق في هندسة البيئة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر 2020، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيسًا لجامعة الإسكندرية، وهو أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، كان قد شغل منصب عميد كلية الهندسة، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وله العديد من الإسهامات فى العمل كاستشارى مع شركات وهيئات صناعية كبرى محليًا وإقليميًا فى مجال تحلية ومعالجة المياه.

التشكيل الوزاري الجديد التعديل الوزاري الجديد عبد العزيز قنصوة نقيب المهندسين محافظ الإسكندرية طارق النبراوي وزير التعليم العالي الجديد التعليم الهندسي التعليم العالي وزارة التعليم العالي الرئيس السيسي نقيب مهندسي مصر الدكتور عبدالعزيز قنصوة جامعة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | لمحبي الألعاب .. إليك أفضل شاشة في الأسواق بمواصفات احترافية وأفضل ساعة ذكية بالأسواق في 2026

سوزوكي Across

إطلاق سيارة سوزوكي SUV الجديدة لمنافسة تويوتا RAV4

شاشة ألعاب

بميزات احترافية لمحبي الجيميز إليك أفضل شاشة ألعاب في 2026

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد