قامة علمية وهندسية مرموقة.. النبراوي مهنئا وزير التعليم العالي الجديد

حرص المهندسين طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، رئيس اتحاد المهندسين العرب، على تهنئة الدكتور عبدالعزيز قنصوة بمناسبة توليه منصب وزير التعليم العالي، مؤكدا أنه قامة علمية وهندسية مرموقة، جمع بين التميز الأكاديمي والخبرة الإدارية الرفيعة، إلى جانب حضوره النقابي الفاعل وإسهاماته الواضحة في خدمة المجتمع الأكاديمي والهندسي.

وقال النبراوي في منشور له على فيسبوك، إن هذا الاختيار يعكس ثقة مستحقة في قدرته على قيادة ملف التعليم العالي نحو مرحلة أكثر تطورًا وكفاءة

وأضاف نقيب المهندسين: لدينا يقين بأن قضايا "التعليم الهندسي" العالقة منذ سنوات، والتي أثرت سلبًا على جودة المخرجات التعليمية، وعلى مهنة الهندسة. ستجد في عهده حلولًا حاسمة تعيد لهذا القطاع مكانته وتدعم تنافسيته.

واُعلن منذ قليل عن التشكيل الوزاري الجديد، والذي ضم اسم رئيس جامعة الإسكندرية الحالي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا للدكتور أيمن عاشور.

وكان قنصوة الذي تخرج من من هندسة الإسكندرية وعين بها معيدا وتدرج في الوظائف الإدارية حتى شغل منصب رئيس الجامعة، قد شغل في السابق منصب محافظ الإسكندرية في الفترة بين عاملي 2018 - 2019، وهو باحث وأكاديمي مرموق في هندسة البيئة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في شهر نوفمبر 2020، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيسًا لجامعة الإسكندرية، وهو أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، كان قد شغل منصب عميد كلية الهندسة، ثم نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وله العديد من الإسهامات فى العمل كاستشارى مع شركات وهيئات صناعية كبرى محليًا وإقليميًا فى مجال تحلية ومعالجة المياه.