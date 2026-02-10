قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
سعر الذهب مساء اليوم 10-2-2026 .. صعود 50 جنيها
التعادل الايجابي يحسم الشوط الأول بين الوصل والزوراء
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
تأكيداً لانفراد صدى البلد .. بيراميدز يضم محمد حمدي من إنبي
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا ترسل أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل
الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع
تجديد الثقة في كريم بدوي وزيرا للبترول.. استقرار للشركاء واستكمال الاكتشافات
الأمم المتحدة : مصر تلعب دورا كبيرا لإنهاء الحرب في السودان
المستشارة أمل عمار تترأس الدورة العادية الثالثة للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة
4 تكليفات رئاسية لحكومة مدبولي ترسم ملامح الجمهورية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة المختارين للبرنامج التدريبي بالأكاديمية العسكرية

وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة المختارين للبرنامج التدريبي بالأكاديمية العسكرية
وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة المختارين للبرنامج التدريبي بالأكاديمية العسكرية
عبد الرحمن محمد

اجتمع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالأئمة الذين وقع عليهم الاختيار للالتحاق بالبرنامج التدريبي المتخصص بالأكاديمية العسكرية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار استراتيجية الوزارة لبناء كوادر دعوية متميزة تمتلك أدوات العلم والوعي والقدرة على خدمة المجتمع والدولة.

وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة المختارين للبرنامج التدريبي بالأكاديمية العسكرية

حضر الاجتماع الدكتور أحمد نبوي – الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن – مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، وفضيلة الشيخ محمود أبو العزايم – مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب والمراكز الثقافية.

ويضم البرنامج (35) إمامًا من نخبة العناصر المختارة، بواقع (30) من وزارة الأوقاف، و(4) من الأزهر الشريف، وإمام واحد من دار الإفتاء المصرية، لمدة دراسة تمتد لعامين، بهدف صقل مهاراتهم العلمية والقيادية وبناء كادر بشري مؤهل يمتلك قدرات دعوية ووطنية متقدمة.

وخلال الاجتماع أوضح وزير الأوقاف أن اختيار هذه المجموعة جاء بعد عملية انتقاء دقيقة من بين نحو ألف متقدم في المرحلة الأولى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار صفوة أهل العلم وإعدادهم إعدادًا متكاملًا؛ ليكونوا قادة في العمل الدعوي والفكري خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف إعداد الإمام العصري القادر على مواكبة متطلبات الواقع علمًا وفكرًا وسلوكًا ومظهرًا، بما يعكس الصورة الحضارية للداعية المصري.

وأشار الوزير إلى أنه تم تسريع الإجراءات التنظيمية للأئمة المشاركين من الأزهر والأوقاف والإفتاء، مع توفير البدائل بالمساجد، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج فعليًا اعتبارًا من اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، موضحًا أن البرنامج يعتمد على منظومة تدريبية متكاملة تشمل محاضرات علمية متخصصة، وبرامج تأهيل قيادي، واختبارات تقييم شهرية لقياس مستوى التحصيل والانضباط، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستفادة.

وأكد أن الهدف من البرنامج هو إعداد عالم يحمل رسالة العلم والدعوة بوعي ومسئولية، ويكون قدوة في مجتمعه، وقادرًا على الإسهام الفعّال في بناء الشخصية المصرية المنتجة وخدمة الوطن، مشددًا على استمرار جميع المستحقات المالية للأئمة كما هي دون انتقاص، مع تخصيص دعم مالي إضافي قدره عشرة آلاف جنيه خلال فترة التدريب، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على التميز.

وفي ختام الاجتماع التُقطت صورة تذكارية جمعت وزير الأوقاف والحضور والأئمة المشاركين بالبرنامج، توثيقًا لهذه الخطوة المهمة في مسار إعداد الكوادر الدعوية المؤهلة.

الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة المختارين للبرنامج التدريبي بالأكاديمية العسكرية وزير الأوقاف الأكاديمية العسكرية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يترأس اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات “النيباد"

منحة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبيل رمضان

نقابة المحامين

مجلس المحامين يضع ضوابط جولة الإعادة في انتخابات النقابات الفرعية

بالصور

دراسة: ارتفاع هرمون التستوستيرون قد يزيد خطر إصابة الرجال بأمراض القلب

مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال
مخاطر إرتفاع هرمون التستوستيرون عند الرجال

فوائد غير متوقعة لتناول المشروم.. غني بعناصر مفيدة للجسم

فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم
فوائد تناول المشروم

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد