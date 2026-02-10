وزير الأوقاف يجتمع بالأئمة المختارين للبرنامج التدريبي بالأكاديمية العسكرية

اجتمع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالأئمة الذين وقع عليهم الاختيار للالتحاق بالبرنامج التدريبي المتخصص بالأكاديمية العسكرية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في إطار استراتيجية الوزارة لبناء كوادر دعوية متميزة تمتلك أدوات العلم والوعي والقدرة على خدمة المجتمع والدولة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد نبوي – الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبد الله حسن – مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، وفضيلة الشيخ محمود أبو العزايم – مساعد وزير الأوقاف لشئون التدريب والمراكز الثقافية.

ويضم البرنامج (35) إمامًا من نخبة العناصر المختارة، بواقع (30) من وزارة الأوقاف، و(4) من الأزهر الشريف، وإمام واحد من دار الإفتاء المصرية، لمدة دراسة تمتد لعامين، بهدف صقل مهاراتهم العلمية والقيادية وبناء كادر بشري مؤهل يمتلك قدرات دعوية ووطنية متقدمة.

وخلال الاجتماع أوضح وزير الأوقاف أن اختيار هذه المجموعة جاء بعد عملية انتقاء دقيقة من بين نحو ألف متقدم في المرحلة الأولى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باختيار صفوة أهل العلم وإعدادهم إعدادًا متكاملًا؛ ليكونوا قادة في العمل الدعوي والفكري خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف إعداد الإمام العصري القادر على مواكبة متطلبات الواقع علمًا وفكرًا وسلوكًا ومظهرًا، بما يعكس الصورة الحضارية للداعية المصري.

وأشار الوزير إلى أنه تم تسريع الإجراءات التنظيمية للأئمة المشاركين من الأزهر والأوقاف والإفتاء، مع توفير البدائل بالمساجد، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج فعليًا اعتبارًا من اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، موضحًا أن البرنامج يعتمد على منظومة تدريبية متكاملة تشمل محاضرات علمية متخصصة، وبرامج تأهيل قيادي، واختبارات تقييم شهرية لقياس مستوى التحصيل والانضباط، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستفادة.

وأكد أن الهدف من البرنامج هو إعداد عالم يحمل رسالة العلم والدعوة بوعي ومسئولية، ويكون قدوة في مجتمعه، وقادرًا على الإسهام الفعّال في بناء الشخصية المصرية المنتجة وخدمة الوطن، مشددًا على استمرار جميع المستحقات المالية للأئمة كما هي دون انتقاص، مع تخصيص دعم مالي إضافي قدره عشرة آلاف جنيه خلال فترة التدريب، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على التميز.

وفي ختام الاجتماع التُقطت صورة تذكارية جمعت وزير الأوقاف والحضور والأئمة المشاركين بالبرنامج، توثيقًا لهذه الخطوة المهمة في مسار إعداد الكوادر الدعوية المؤهلة.