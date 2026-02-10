كواليس جلسة وليد صلاح الدين مع محمد شريف.. تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق كواليس جلسة وليد صلاح الدين مع الاعب محمد شريف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: خاص.. وليد صلاح الدين عقد جلسة مع محمد شريف لدعمه نفسيا في ظل استبعاده من المباريات وطالبه بالجاهزية الكاملة لانتظار الفرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، المباراة مقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله رسميًا لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، فيما يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لاستعادة التوازن في الدوري المحلي.

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة “أون سبورت” المصرية، التي ستسبق المباراة باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية.