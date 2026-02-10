الجيش السوداني يعلن تدمير مخازن مسيرات ومنظومات دفاعية للدعم السريع في كردفان

أعلن الجيش السوداني اليوم عن تمكن قواته من تدمير مخازن تحتوي على مسيرات ومنظومات دفاعية تابعة لقوات الدعم السريع في ولاية كردفان.

وأكدت مصادر عسكرية سودانية أن خبراء أجانب كانوا يشغلون الأنظمة الدفاعية والطائرات المسيرة التابعة للدعم السريع في مناطق دارفور وكردفان، في خطوة وصفها الجيش بأنها تهدف لتعزيز قدرات القوات غير النظامية.



وقال الاتحاد الأوروبي إنه لن يظل صامتا إزاء الجرائم التي ترتكب في السودان، مؤكدا أن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم فظيعة في مدينة الفاشر.

وشدد الاتحاد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تنظيم مؤتمر دولي حول السودان في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 15 أبريل المقبل.