المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟

تشهد المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، تنافسًا محتدمًا بين الزمالك والمصري البورسعيدي مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو الزامبي، في سباق قوي لتحديد الفريقين الذين سيتأهلان إلى دور ربع النهائي من البطولة.

صراع المجموعة تعقد بشكل كبير بعد خسارتي الزمالك والمصري في الجولة الخامسة، إذ خسر الزمالك من زيسكو بهدف نظيف، فيما سقط المصري أمام كايزر تشيفز بهدفين مقابل هدف، ما جعل ترتيب المجموعة أكثر تنافسًا قبل الجولة الأخيرة الحاسمة.

سيناريوهات تأهل الزمالك

يدخل الزمالك الجولة السادسة أمام كايزر تشيفز وهو لا يزال يحتفظ بآماله كاملة في التأهل.

الفارس الأبيض إذا فاز في هذه المباراة سيصل إلى 11 نقطة ويتصدر المجموعة رسميًا ويتأهل مباشرة إلى ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراة المصري مع زيسكو.

أما في حال تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز فسيحصل الفريق الأبيض على 9 نقاط، لكنه سيحتاج إلى تعثر المصري أمام زيسكو (تعادلًا أو خسارة) لكي يضمن مكانه في الدور التالي، لأن المصري في هذه الحالة سيصل إلى 8 نقاط فقط، وهو ما قد يجعل الزمالك يتأهل كوصيف للمجموعة.

وفي السيناريو الأسوأ للزمالك، إذا خسر من كايزر تشيفز وحقق المصري الفوز على زيسكو، فإن الأخير سيقتنص بطاقة التأهل ويخرج الزمالك من المنافسة.

سيناريوهات تأهل المصري

من جهة أخرى، وضع المصري نفسه في موقف أصعب، فبعد خسارته الأخيرة يتواجد في المركز الثالث برصيد 7 نقاط فقط، ويحتاج إلى الفوز على زيسكو ليصل إلى 10 نقاط، ما يجعل فرصه في التأهل أكبر إذا فشل الزمالك في انتزاع أي نتيجة إيجابية.

الحسابات أصبحت معقدة بالنسبة للفريق البورسعيدي، لأن أي نتيجة غير الفوز في مباراته تجعل فرصه في التأهل أصعب بشكل كبير، خاصة إذا تعادل أو خسر، فسيبقى عند 8 أو 7 نقاط وهو ما قد يبعده تمامًا عن دور الثمانية.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

مباريات الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، تقام على مدار يومي السبت والأحد، مع مراعاة إقامة مواجهات المجموعة الواحدة خاصة التي لم تُحسم بها المنافسة في توقيت واحد، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص.

وفيما يلي موعد مبارياتي الزمالك والمصري في الجولة الختامية من كأس الكونفدرالية:

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يلعب الزمالك ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل الموافق 14 فبراير في تمام السادسة مساء، حيث تُلعب على استاد هيئة قناة السويس وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

موعد مباراة المصري وزيسكو

يلعب المصري ضد زيسكو يوم السبت 14 فبراير في تمام السادسة مساء، حيث تُلعب على ملعب السويس الجديد وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.