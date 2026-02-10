قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
أخبار البلد

احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني

الدكتور الطيار سامح الحفني
الدكتور الطيار سامح الحفني
نورهان خفاجي

جاءت نتائج برنامج التقييم الدولي لسلامة الطيران (IASA) لتؤكد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه منظومة الطيران المدني المصري، وذلك من خلال إشادة إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية (FAA) بكفاءة منظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني، في ضوء توجهات وزارة الطيران المدني واستمرارًا لجهودها في تطوير منظومة السلامة الجوية ورفع كفاءة الرقابة والإشراف وفقًا لمتطلبات المنظمات الدولية.


وفي هذا السياق، التقى الدكتور الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، بوفد إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية (FAA)، بحضور  الملاح سامح فوزى رئيس سلطه الطيران المدنى وأندرو دولر ممثل السفاره الامريكيه بالقاهره ولفيف  من قيادات سلطه الطيران المدنى وأعضاء الوفد الأمريكي، لإعلان نتائج أعمال التدقيق والتقييم التي أجرتها الإدارة الأمريكية.


وجاءت أعمال التدقيق في أعقاب الاجتماعات والمشاورات التي عُقدت بمقر سلطة الطيران المدني خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2026، بين ممثلي الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية، وقد ركزت المراجعة على مدى توافق القوانين واللوائح والتشريعات الوطنية مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، خاصة ما يتعلق بتراخيص العاملين، وتشغيل الطائرات، وصلاحيتها للطيران، إضافة إلى العناصر الثمانية الأساسية لنظام الرقابة الفعّال على السلامة الجوية.

كما أظهرت نتائج التدقيق كفاءة منظومة الرقابة والإشراف وفاعلية الهيكل التنظيمي، وتوافر الكوادر الفنية المؤهلة، إلى جانب الالتزام الصارم بتطبيق المعايير الدولية في جميع أنشطة الطيران المدني.

ومن جانبه، أكد الدكتور  سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن إشادة إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية بمنظومة السلامة والرقابة المصرية تمثل شهادة دولية مهمة تعكس ما وصلت إليه سلطة الطيران المدني من مستوى متقدم في تطبيق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع السلامة الجوية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية لاستدامة نمو قطاع الطيران المدني.

وأضاف الحفني أن ما تحقق من نتائج إيجابية في هذا التقييم الدولي جاء ثمرة لجهود مؤسسية متواصلة وتنسيق كامل بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة التشريعية والفنية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ومعايير الدولية .

كما توجه وزير الطيران المدنى بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل بسلطة الطيران المدني المصري على ما بذلوه من جهود متميزة خلال أعمال التدقيق، مشيدًا بكفاءتهم واحترافيتهم العالية وانضباطهم في الأداء، والتي أسهمت في إبراز الصورة المشرفة لمنظومة الطيران المدني المصري على المستوى الدولي.

إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني المصري
 

وقد ثمّن فريق التفتيش الأمريكي المستوى الراقي الذي ظهرت به سلطة الطيران المدني المصري، مشيدًا بكفاءة منظومة العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وفقًا للمعايير الدولية، واكد الوفد الامريكى أن ما لمسوه من احترافية وانضباط في الأداء يعكس تطورًا مؤسسيًا واضحًا وحرصًا دائمًا على الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

ويُعد اجتياز هذا التقييم خطوة مهمة تعزز من مكانة مصر في قطاع الطيران المدني عالميًا، وتدعم ثقة المجتمع الدولي في منظومة السلامة الجوية المصرية، كما يسهم في دعم حركة التشغيل الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

