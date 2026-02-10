قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4000 وجبة ساخنة يوميا.. افتتاح مطبخ "المحروسة" للإطعام بمنطقة رمسيس
إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة
يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة
تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق في تحقيق تطلعات الشعب
إيران : نثمّن الدور المحوري لمصر في خفض التصعيد بالمنطقة
واشنطن تدرس مصادرة ناقلات نفط إيرانية في ضغوط متصاعدة على طهران
بكفالة ألف جنيه | إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس
الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد
مش مرغوب فيه | رئيس فلامنجو يغلق الباب نهائيًا أمام عودة جونيور من ريال مدريد
أ ف ب : نجاة الرئيس الكولومبي من محاولة اغتيال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أجابت دار الإفتاء، يشغل بال عدد كبير من الناس هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟ وذلك مع اقتراب شهر الصيام، وفي إطار بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه العبادة. 

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عر موقعها الرسمي، أنَّه يجب على كلِّ مسلم أنْ يؤدي جميع الفرائض التي فرضها الله عليه؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا من الله، والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممَّن يؤدي بعضها ويترك البعض الآخر. 

هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟

وأوضحت دار الإفتاء، أن مَنْ صام ولم يُصَلِّ سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه؛ ولكنه عليه وزر ترك الصلاة، يلقى جزاءه عند الله.

ونوهت بأنه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التي يؤديها والفرائض التي يتهاون في أدائها، فلكلٍّ ثوابه ولكلٍّ عقابه، مشددة على أنه لا شك في أنَّ ثواب الصائم المُؤَدِّي لجميع الفرائض، والمُلْتَزِم لحدود الله أفضلُ من ثواب غيره وهو أمر بدهي.

وأشارت الإفتاء إلى حكمين حول إجابتها عن سؤال هل يقبل الله صيام تارك الصلاة وهما:

  • الأول: يُسْقِطُ الفروض، ويرجى له الثواب الأوفى؛ لحسن صلته بالله.
  • والثاني: لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض، وليس له ثواب آخر إلا مَن رحم الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه؛ فيكون تَفَضُّلًا منه، ومِنَّة لا أجرًا ولا جزاء.

فضل الصيام في الآخرة 

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن منزلة الصائمين في الآخرة، مؤكدة أن الصيام له فضائل عظيمة، وآثار جليلة، أوضحتها نصوص الشرع الحنيف. 

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن الله عزَّ وجلَّ وكرَّم به الصائمين من تخصيص بابٍ من أبواب الجنة لهم، لا يُزاحمهم فيه غيرُهم، يسمَّى: "باب الريان". 

واستشهدت الإفتاء بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَة»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا"، قَالَ: «نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» متفقٌ عليه.

دار الإفتاء الإفتاء هل يقبل الله صيام تارك الصلاة تارك الصلاة صيام تارك الصلاة حكم صيام تارك الصلاة

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

الايجار القديم

لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

النائب محمد إسماعيل

برلماني : لا يمكن الحكم على اختيار الوزراء الجدد إلا بعد العمل وخاصة في الملف الاقتصادي

عصام شيحة

عصام شيحة : التغييرات الوزارية الجديدة جاءت استجابة للرأي العام

إيران

إيران : لا ندخل مفاوضات واشنطن من موقع ضغط أو ضعف

احذر .. مشاكل صحية خطيرة تصيبك بسبب عدم تغيير ملاءات السرير باستمرار

عدم تغير ملاءات السرير بإستمرار يسبب مشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي

جلسة صلح تحولت لمـ.ــجزرة في فيصل

جلسة صلح تحولت لجريمة قتل جماعي في فيصل .. كواليس

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

