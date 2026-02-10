قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
وزير البيئة الفلسطيني: قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين منه
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
بالصور

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
آية التيجي

تُعد اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل من أشهر الأطباق الإيطالية المحبوبة على المائدة العربية، وهي وصفة فريد  مميزة تجمع بين البساطة والطعم الغني، لتناسب العزومات والوجبات العائلية.

وقدمت الشيف فيفان طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل بمكونات متوفرة وخطوات دقيقة تضمن قوامًا كريميًا للبشاميل وصوص لحمة متماسك بطعم متوازن.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة 

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة 

مكونات اللازانيا باللحمة المفرومة:
صوص اللحمة:
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصلة مفرومة ناعم
فصان ثوم مفروم
كوبان عصير طماطم
ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم
ملح وفلفل أسود
بابريكا وريحان أو زعتر
ملعقتان كبيرتان زيت
البشاميل:
4 ملاعق كبيرة زبدة
4 ملاعق كبيرة دقيق
4 أكواب حليب دافئ
ملح وفلفل أبيض
رشة جوزة الطيب
مكونات إضافية:
شرائح لازانيا
جبنة موزاريلا مبشورة
جبنة رومي أو بارميزان (اختياري)

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة 

طريقة التحضير:

ـ تبدأ الوصفة بتحضير صوص اللحمة من خلال تشويح البصل في الزيت حتى يذبل، ثم إضافة الثوم واللحمة المفرومة وتقليبها حتى يتغير لونها. 

ـ بعد ذلك تُضاف الطماطم والتوابل وتُترك على نار هادئة حتى تتسبك.

ـ أما البشاميل، فيُحضّر بإذابة الزبدة ثم إضافة الدقيق وتقليبه جيدًا، يلي ذلك إضافة الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى الحصول على قوام ناعم وكريمي، ثم يُتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة 

ـ تجميع وخَبز اللازانيا
في صينية فرن، توضع طبقة من البشاميل ثم شرائح اللازانيا، يليها صوص اللحمة، ثم طبقة أخرى من البشاميل والجبن. 

ـ تُكرر الطبقات حتى انتهاء الكمية، على أن تكون الطبقة الأخيرة من البشاميل والجبنة.

ـ تُخبز اللازانيا في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، مع تشغيل الشواية في الدقائق الأخيرة للحصول على لون ذهبي شهي.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة 

نصائح الشيف

تنصح الشيف فيفان فريد بترك اللازانيا ترتاح عدة دقائق قبل التقطيع لضمان تماسك الطبقات، كما يمكن إضافة المشروم أو الخضروات حسب الرغبة لزيادة القيمة الغذائية.

طريقة عمل اللازانيا لازانيا باللحمة المفرومة لازانيا بالبشاميل وصفات الشيف فيفان فريد طريقة عمل اللازانيا الإيطالي أكلات إيطالية في البيت لازانيا زي المطاعم

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

