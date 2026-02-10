طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

تُعد اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل من أشهر الأطباق الإيطالية المحبوبة على المائدة العربية، وهي وصفة فريد مميزة تجمع بين البساطة والطعم الغني، لتناسب العزومات والوجبات العائلية.

وقدمت الشيف فيفان طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل بمكونات متوفرة وخطوات دقيقة تضمن قوامًا كريميًا للبشاميل وصوص لحمة متماسك بطعم متوازن.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة

مكونات اللازانيا باللحمة المفرومة:

صوص اللحمة:

نصف كيلو لحمة مفرومة

بصلة مفرومة ناعم

فصان ثوم مفروم

كوبان عصير طماطم

ملعقتان كبيرتان صلصة طماطم

ملح وفلفل أسود

بابريكا وريحان أو زعتر

ملعقتان كبيرتان زيت

البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب دافئ

ملح وفلفل أبيض

رشة جوزة الطيب

مكونات إضافية:

شرائح لازانيا

جبنة موزاريلا مبشورة

جبنة رومي أو بارميزان (اختياري)

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة

طريقة التحضير:

ـ تبدأ الوصفة بتحضير صوص اللحمة من خلال تشويح البصل في الزيت حتى يذبل، ثم إضافة الثوم واللحمة المفرومة وتقليبها حتى يتغير لونها.

ـ بعد ذلك تُضاف الطماطم والتوابل وتُترك على نار هادئة حتى تتسبك.

ـ أما البشاميل، فيُحضّر بإذابة الزبدة ثم إضافة الدقيق وتقليبه جيدًا، يلي ذلك إضافة الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى الحصول على قوام ناعم وكريمي، ثم يُتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة

ـ تجميع وخَبز اللازانيا

في صينية فرن، توضع طبقة من البشاميل ثم شرائح اللازانيا، يليها صوص اللحمة، ثم طبقة أخرى من البشاميل والجبن.

ـ تُكرر الطبقات حتى انتهاء الكمية، على أن تكون الطبقة الأخيرة من البشاميل والجبنة.

ـ تُخبز اللازانيا في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، مع تشغيل الشواية في الدقائق الأخيرة للحصول على لون ذهبي شهي.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة

نصائح الشيف

تنصح الشيف فيفان فريد بترك اللازانيا ترتاح عدة دقائق قبل التقطيع لضمان تماسك الطبقات، كما يمكن إضافة المشروم أو الخضروات حسب الرغبة لزيادة القيمة الغذائية.