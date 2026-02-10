قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم

قال الدكتور علاء التميمي، وزير سلطة الأراضي الفلسطينية، إن الحكومة الفلسطينية تُثمّن اهتمام قناة «القاهرة الإخبارية» بتسليط الضوء على الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، مشيدًا بالدور الإعلامي المصري، وبمواقف الشعب المصري وقيادته، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدان هذه القرارات منذ صدورها عن الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح التميمي، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل، وعلى مدار تاريخها، لا تأبه بالقرارات الدولية ولا بالقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني، وقد اعتادت ارتكاب انتهاكاتها وجرائمها على مرأى من العالم، دون اتخاذ إجراءات رادعة بحقها، باستثناء بيانات الإدانة التي تصدر عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجموعات العمل العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مواقف الشجب والاستنكار التي عبّرت عنها دول شقيقة وصديقة وأحرار العالم.

وأشار وزير سلطة الأراضي إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية أُقيمت عام 1994 بموجب اتفاقية أوسلو، وبرعاية دولية من الأطراف التي كانت ضامنة لتلك الاتفاقية، والتي كان من المفترض أن تنتهي عام 1999 بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، إلا أن إسرائيل، ومنذ البداية، تنصلت من التزاماتها وضربت بهذه الاتفاقيات عرض الحائط.

