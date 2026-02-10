وزير البيئة الفلسطيني: قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين منه

وجه زغلول سمحان، وزير البيئة الفلسطيني، تحية تقدير واجبة لجميع أهالي قطاع غزة، صغاراً وكباراً، على صمودهم الكبير على الأرض الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن ما حدث في غزة يمثل حالة فريدة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم، من حيث حجم التدمير المنهجي والمدروس لكل المقاييس.

وأشار سمحان إلى أن التدمير لم يقتصر على جانب معين، بل شمل كل ما هو موجود في القطاع، على الأرض وتحتها وفوقها، مشيراً إلى أن الهدف كان محاولة اقتلاع المواطنين الفلسطينيين من أرضهم وتركهم بلا مقومات للحياة، ما يدفعهم إلى الهروب أو النزوح أو الهجرة. لكنه أكد أن الفلسطينيين لا خيار لهم سوى البقاء في أرضهم.

