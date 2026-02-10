قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
وزير البيئة الفلسطيني: قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين منه

غزة
غزة
هاني حسين

وجه زغلول سمحان، وزير البيئة الفلسطيني، تحية تقدير واجبة لجميع أهالي قطاع غزة، صغاراً وكباراً، على صمودهم الكبير على الأرض الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن ما حدث في غزة يمثل حالة فريدة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم، من حيث حجم التدمير المنهجي والمدروس لكل المقاييس.

وأشار سمحان إلى أن التدمير لم يقتصر على جانب معين، بل شمل كل ما هو موجود في القطاع، على الأرض وتحتها وفوقها، مشيراً إلى أن الهدف كان محاولة اقتلاع المواطنين الفلسطينيين من أرضهم وتركهم بلا مقومات للحياة، ما يدفعهم إلى الهروب أو النزوح أو الهجرة. لكنه أكد أن الفلسطينيين لا خيار لهم سوى البقاء في أرضهم.
 

