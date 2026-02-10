قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب أسوان تحتفل بعيد الخريجين الدفعة 11 بالنظام الجديد .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

نظّمت كلية الطب بجامعة أسوان حفل تخرّج الدفعة الحادية عشر من الأطباء بالنظام الدراسي الجديد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، وبحضور وكلاء الكلية، الدكتور محمد مصطفي حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور مصطفي ادم الطيري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

والدكتور أشرف أحمد معبد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، و الدكتور رمضان غالب مدير مستشفى الباطنة التخصصي، والدكتور عمرو علم الدين احمد الامين العام لنقابه اطباء أسوان الفرعيه نيابة عن نقيب الأطباء بأسوان، إلى جانب قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الاوقاف بأسوان، والقس شكري عبد المسيح نيابة عن الانبا بيشوي اسقف كنائس أسوان وتوابعها ، ورموز المجتمع الأسوانى. 

وجاء الحفل في أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والاعتزاز، حيث احتفلت الكلية بتخريج 125 طبيبًا للعام الجامعي 2024–2025، وتُعد هذه الدفعة أول دفعة تتخرج وفق نظام الدراسة الجديد بكلية الطب جامعة أسوان.

كلية الطب 

وخلال كلمته، هنّأ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أبناءه الخريجين، مؤكدًا أن الجامعة تولي ملف التعليم الطبي أولوية قصوى، وقال

ان تخريج هذه الدفعة يمثل محطة فارقة في مسيرة كلية الطب بجامعة أسوان، ويعكس نجاح منظومة التطوير الأكاديمي والتدريب العملي وفق أحدث المعايير. كما نثق في قدرة خريجينا على حمل رسالة الطب السامية، لخدمة الوطن والمواطن بكفاءة واقتدار، خاصة في محافظات الصعيد التي نضعها دائمًا في قلب اهتماماتنا التنموية.

وثمن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت دور كلية الطب التي تواكب كل ما جديد للارتقاء بالمنظومة التعليمية والطبية بمحافظة أسوان.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب عن فخره واعتزازه بالخريجين، مشيرًا إلى الدور المحوري للكلية في تخريج الدفعة رقم الحادي عشر من الكلية منذ نشأتها ،وتعمل علي دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار الدهشوري الي انه تعمل كلية الطب جامعة أسوان على إعداد طبيب مؤهل علميًا وعمليًا، قادر على مواكبة التطور الطبي وخدمة المجتمع المحلي. وقد حرصنا من خلال النظام الدراسي الجديد على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب الإكلينيكي داخل مستشفيات الجامعة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الكلية، بالتعاون مع مستشفيات جامعة أسوان، تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز البحث العلمي، وتطوير البرامج التعليمية، ودعم الكوادر الطبية الشابة بما يواكب رؤية الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي.

وتضمنت فعاليات الحفل السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة للخريجين عبّروا خلالها عن امتنانهم لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ثم أداء قسم شرف المهنة، أعقبه تكريم الخريجين، وسط فرحة عارمة من أسرهم وذويهم، في مشهد جسّد ثمرة سنوات من الجهد والعطاء، وبداية طريق جديد لخدمة الإنسانية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء.. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

رانيا علواني

رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة

مدبولي

بالأسماء.. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة بعد الإعلان عنها رسميًا

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الأرصاد: عودة انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الغد لمدة أسبوع

ترشيحاتنا

تدريب عملي للحكام في مركز المنتخبات الوطنية

تدريب عملي للحكام في مركز المنتخبات الوطنية

الاهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

تدريب عملي للحكام

تدريب عملي للحكام في مركز المنتخبات الوطنية

بالصور

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي

كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر
شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

فيديو

حفل جزيرة إبستين المصري

على طريقة إبستين.. ضبط منظم حفل مثير للجدل دون تراخيص بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد