طب أسوان تحتفل بعيد الخريجين الدفعة 11 بالنظام الجديد .. صور

نظّمت كلية الطب بجامعة أسوان حفل تخرّج الدفعة الحادية عشر من الأطباء بالنظام الدراسي الجديد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والأستاذ الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، وبحضور وكلاء الكلية، الدكتور محمد مصطفي حسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور مصطفي ادم الطيري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

والدكتور أشرف أحمد معبد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، و الدكتور رمضان غالب مدير مستشفى الباطنة التخصصي، والدكتور عمرو علم الدين احمد الامين العام لنقابه اطباء أسوان الفرعيه نيابة عن نقيب الأطباء بأسوان، إلى جانب قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، الدكتور محمد حازم وكيل وزارة الاوقاف بأسوان، والقس شكري عبد المسيح نيابة عن الانبا بيشوي اسقف كنائس أسوان وتوابعها ، ورموز المجتمع الأسوانى.

وجاء الحفل في أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والاعتزاز، حيث احتفلت الكلية بتخريج 125 طبيبًا للعام الجامعي 2024–2025، وتُعد هذه الدفعة أول دفعة تتخرج وفق نظام الدراسة الجديد بكلية الطب جامعة أسوان.

كلية الطب

وخلال كلمته، هنّأ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أبناءه الخريجين، مؤكدًا أن الجامعة تولي ملف التعليم الطبي أولوية قصوى، وقال

ان تخريج هذه الدفعة يمثل محطة فارقة في مسيرة كلية الطب بجامعة أسوان، ويعكس نجاح منظومة التطوير الأكاديمي والتدريب العملي وفق أحدث المعايير. كما نثق في قدرة خريجينا على حمل رسالة الطب السامية، لخدمة الوطن والمواطن بكفاءة واقتدار، خاصة في محافظات الصعيد التي نضعها دائمًا في قلب اهتماماتنا التنموية.

وثمن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت دور كلية الطب التي تواكب كل ما جديد للارتقاء بالمنظومة التعليمية والطبية بمحافظة أسوان.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب عن فخره واعتزازه بالخريجين، مشيرًا إلى الدور المحوري للكلية في تخريج الدفعة رقم الحادي عشر من الكلية منذ نشأتها ،وتعمل علي دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأشار الدهشوري الي انه تعمل كلية الطب جامعة أسوان على إعداد طبيب مؤهل علميًا وعمليًا، قادر على مواكبة التطور الطبي وخدمة المجتمع المحلي. وقد حرصنا من خلال النظام الدراسي الجديد على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب الإكلينيكي داخل مستشفيات الجامعة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الكلية، بالتعاون مع مستشفيات جامعة أسوان، تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز البحث العلمي، وتطوير البرامج التعليمية، ودعم الكوادر الطبية الشابة بما يواكب رؤية الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي.

وتضمنت فعاليات الحفل السلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمة للخريجين عبّروا خلالها عن امتنانهم لإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، ثم أداء قسم شرف المهنة، أعقبه تكريم الخريجين، وسط فرحة عارمة من أسرهم وذويهم، في مشهد جسّد ثمرة سنوات من الجهد والعطاء، وبداية طريق جديد لخدمة الإنسانية.