محافظات

محافظ أسوان يشيد بحصد فرع مكتبة مصر العامة للمركز الأول فى ماراثون "أقرأ" العربى.. صور

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالنجاحات المتتالية التى يحققها فرع مكتبة مصر العامة بالمحافظة من خلال حصد العديد من الجوائز فى المسابقات والفعاليات المختلفة التى يتم المشاركة فيها على المستوى المحلى والعربى .

وأكد المحافظ على أهمية الدور التنويرى والثقافى الذى تقوم به مكتبة مصر العامة بأسوان ، والتى أصبحت مركزاً رائداً لنشر الثقافة والمعرفة ، ومقصداً هاماً للأسر والأطفال والشباب لنشر ثقافة القراءة ، وتحفيز الأطفال والشباب على المعرفة ، وترسيخ دور المكتبة كمركز للتعلم المستدام وبناء الوعى والفكر المستنير .

ماراثون " أقرأ " العربى

ومن جانبها أوضحت الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة بأنه فى ظل الدعم المتواصل من محافظ أسوان لكافة أنشطة والجهود التى تنفذها المكتبة فقد تم حصد المركز الأول فى ماراثون " أقرأ " العربى فى ختام النسخة الخامسة الذى ينظمه مركز الملك عبد العزيز الثقافى العالمى (إثراء) " مبادرة أرامكو السعودية " بالتعاون مع الإتحاد العربى للمكتبات والمعلومات ، ليجسد ذلك إنجاز ثقافى جديد يضاف إلى سجل النجاحات والإنجازات للمكتبة .

ولفت إلى أن هذه النسخة من الماراثون شهدت مشاركة 54 مكتبة من 14 دولة عربية ، إلى جانب فتح المجال لأول مرة للمكتبات والمنصات الرقمية للمنافسة ، كما حمل الماراثون رسالة بيئية مهمة من خلال مبادرة "شجرة لكل 100 صفحة" لترسيخ مفهوم الربط بين المعرفة والإستدامة البيئية ، ليعكس كل ذلك رؤية مكتبة مصر العامة بأسوان فى الريادة الثقافية ، ويؤكد مكانتها كأحد أبرز منارات المعرفة فى الوطن العربى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

