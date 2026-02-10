النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس

قالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" من مجلس النواب، إنه في تمام الواحدة ظهر اليوم سيشهد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لنظر أمر مهم حسب الرسالة التي تلقاها أعضاء المجلس من الأمانة العامة لمجلس النواب والتي يرأسها المستشار أحمد مناع.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن النواب يتوافدون في الوقت الحالي على قاعة المجلس استعدادا للجلسة العامة التي دعا لها رئيس مجلس النواب.

وتابعت أن آخر جلسة عقدت يوم الأربعاء الماضي وتم رفع الجلسة بعد الموافقة على 4 قرارات جمهورية على أن يعقد المجلس جلسته العامة المقبلة يوم 16 فبراير لكن تلقى أعضاء المجلس رسالة تفيد بأهمية الحضور لجلسة عامة اليوم لنظر أمر مهم، "ونحن بانتظار الإعلان عن هذا الأمر".