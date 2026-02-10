قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شريكة إبستين تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
توك شو

أسعار السلع مع اقتراب رمضان.. ومعارض «أهلا رمضان» توفر تخفيضات تصل لـ25٪

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يترقب المواطنون أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الكريم. 

وتشهد الأسواق حالة من الاستقرار، تزامنًا مع زيادة المعروض وتشديد الرقابة على المنافذ لضمان حماية المستهلكين وضبط الأسعار.

أسعار السلع الغذائية اليوم

رصدت أسواق الوادي الجديد أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء، حيث جاءت كالتالي:

العدس (الصحيح): 65 جنيهًا للكيلو.

الفول (المجروش): 47 جنيهًا للكيلو.

المكرونة (عبوة 400 جرام): 22 جنيهًا.

السكر الأبيض: 32 جنيهًا للكيلو.

زيت عباد الشمس: 94 جنيهًا للتر.

الدقيق المعبأ: 22 جنيهًا للكيلو (بانخفاض 4 جنيهات عن الفترة السابقة).

الأرز المعبأ: 33 جنيهًا للكيلو.

الفول المعبأ: 57 جنيهًا للكيلو.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال رمضان، مع متابعة يومية لتوافر السلع الغذائية في كافة المحافظات، خاصة مع زيادة الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وشدد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع «إكسترا نيوز»، على أن الالتزام بالأسعار المعلنة جزء أساسي من خطة الدولة لضبط الأسواق ومنع أي استغلال.

معارض «أهلا رمضان» والتخفيضات

أوضح الحمصاني أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أقامت خطة متكاملة تشمل إقامة معارض «أهلا رمضان» في جميع المحافظات، مع تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على السلع الأساسية.

وشاركت في المعارض 31 شركة غذائية لتقديم منتجات متنوعة وجودة عالية، فيما بلغ إجمالي الشوادر على مستوى الجمهورية 146 شادرًا، بحد أدنى خمسة في كل محافظة.

وتم افتتاح 123 معرضًا و73 شادرًا، مع الاستعداد لافتتاح 153 معرضًا و198 شادرًا إضافيًا قريبًا، بالإضافة إلى توزيع 2.5 مليون كرتونة رمضان على الأسر المستحقة.

الرقابة وزيادة المعروض

أكد الحمصاني استمرار الرقابة طوال العام، مع تكثيف الحملات خلال رمضان بمشاركة وزارة التموين، وزارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وأشار إلى أن زيادة المعروض من السلع الأساسية يساعد على ضبط الأسعار ومنع أي ارتفاعات غير مبررة، كما تم تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية طوال الشهر الكريم.

شهر رمضان المبارك أسعار السلع الغذائية اليوم معارض «أهلا رمضان»

