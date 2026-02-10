جوزيف عون يثمن دور طيران الشرق الأوسط فى تأمين التواصل الجوى بين لبنان والخارج

أ ش أ

ثمن الرئيس اللبنانى، جوزيف عون، دور طيران الشرق الأوسط فى تأمين التواصل الجوى بين لبنان والخارج.

جاء هذا خلال اجتماع الرئيس اللبنانى، اليوم/الثلاثاء/، من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لطيران الشرق الأوسط محمد الحوت.

وأطلع عون، خلال الاجتماع، من محمد الحوت، على خطط الشركة المستقبلية، مؤكداً استعدادها الدائم لتأمين التواصل الجوي بين لبنان والخارج.

‏وأعرب عون عن تقديره لما تقوم به شركة طيران الشرق الأوسط منوّهاً بجهود العاملين فيها على مختلف المستويات ‏كما تم بحث تطوّر الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي ونموها نتيجة زيادة عدد الركاب الوافدين إلى لبنان.