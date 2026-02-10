جوزيف عون يثمن دور طيران الشرق الأوسط فى تأمين التواصل الجوى بين لبنان والخارج

ثمن الرئيس اللبنانى، جوزيف عون، دور طيران الشرق الأوسط فى تأمين التواصل الجوى بين لبنان والخارج.
جاء هذا خلال اجتماع الرئيس اللبنانى، اليوم/الثلاثاء/، من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لطيران الشرق الأوسط محمد الحوت.
وأطلع عون، خلال الاجتماع، من محمد الحوت، على خطط الشركة المستقبلية، مؤكداً استعدادها الدائم لتأمين التواصل الجوي بين لبنان والخارج.
وأعرب عون عن تقديره لما تقوم به شركة طيران الشرق الأوسط منوّهاً بجهود العاملين فيها على مختلف المستويات كما تم بحث تطوّر الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي ونموها نتيجة زيادة عدد الركاب الوافدين إلى لبنان.