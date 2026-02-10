ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا

ارتفع عدد إصابات حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا (7 لاعبين بفريق الكرة الطائرة والسائق و3 سيدات في اصطدامه بسيارة ملاكي).

وأشارت التحريات إلى أن سبب الحادث كان سيارة ملاكي يستقلها 3 سيدات انفجر الإطار الأمامي لها فانحرفت عن المسار الطبيعي للطريق واصطدمت بالميني باص المجاور لها ما أدى لانقلابه أثناء محاولة سائقه تفادي التصادم.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق، فيما تجرى التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.