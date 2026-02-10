قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريدة فكرة إلغاء الدورى المصري
الاتحاد الأوروبي: لن نصمت أمام الجرائم في السودان.. ومؤتمر دولي ببروكسل أبريل المقبل
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
برلمان

رئيس النواب: التعديل الوزاري يستهدف تلبية طموحات الشعب والارتقاء بالأداء الحكومي

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في إطار الحرص على تحقيق تطلعات المواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحكومي، بما يخدم مسيرة التنمية ويحافظ على مقدرات الدولة.

ووجّه رئيس مجلس النواب، باسم المجلس وأعضائه، التهنئة للوزراء المرشحين لنيل ثقة القيادة السياسية، معتبرًا أن التكليف الجديد يمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب بذل أقصى الجهد والعمل بروح الفريق الواحد.

دعوة مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري

وأشار بدوي إلى أن دعوة مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري تعكس احترام الدستور، وترسيخ مبدأ الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً حكوميًا أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق المستهدفات الوطنية.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعاء بالتوفيق للوزراء الجدد في أداء مهامهم، بما يحقق الخير والرفعة لمصر وشعبها.

هشام بدوي التعديل الوزاري الأداء الحكومي

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

