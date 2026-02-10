رئيس النواب: التعديل الوزاري يستهدف تلبية طموحات الشعب والارتقاء بالأداء الحكومي

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في إطار الحرص على تحقيق تطلعات المواطنين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحكومي، بما يخدم مسيرة التنمية ويحافظ على مقدرات الدولة.

ووجّه رئيس مجلس النواب، باسم المجلس وأعضائه، التهنئة للوزراء المرشحين لنيل ثقة القيادة السياسية، معتبرًا أن التكليف الجديد يمثل مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب بذل أقصى الجهد والعمل بروح الفريق الواحد.

دعوة مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري

وأشار بدوي إلى أن دعوة مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري تعكس احترام الدستور، وترسيخ مبدأ الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب أداءً حكوميًا أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق المستهدفات الوطنية.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعاء بالتوفيق للوزراء الجدد في أداء مهامهم، بما يحقق الخير والرفعة لمصر وشعبها.