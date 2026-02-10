تعرف على مباريات اليوم بالجولة الثامنة من دوري السوبر لسيدات السلة

تُقام اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وتُلعب اليوم 4 مباريات ضمن مجموعة المنافسة على اللقب، حيث تنطلق 3 مباريات في توقيت واحد عند الساعة السادسة مساءً، إذ يلتقي الأهلي مع نيو جيزة على صالة الشباب والرياضة، ويواجه سبورتنج نظيره الصيد على صالة الصيد، بينما يلتقي مصر للتأمين مع سموحة على صالة مركز شباب الجزيرة.

وتُختتم مباريات الجولة بمواجهة هليوبوليس والجزيرة في الساعة السابعة والنصف مساءً، على صالة هليوبوليس الشروق.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويُشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب من خلال الرابط التالي:

youtube.com/@egyptbasketballfederation