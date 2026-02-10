نشوب حريق في مصنع ببرج العرب بالإسكندرية.. والدفع بـ 14 سيارة إطفاء

شهدت المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، اليوم، اندلاع حريق كبير في أحد مصانع المذيبات الكيميائية، مما استدعى تحركا عاجلا من قوات الحماية المدنية والجهات المعنية للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المصانع المجاورة.

وتلقى مركز شرطة برج العرب بلاغًا يفيد باندلاع النيران في المصنع الواقع جنوب المنطقة الصناعية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة. وتم الدفع بـ 8 سيارة إطفاء وفرق الإنقاذ لمكافحة الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية إن النيران اشتعلت بسرعة بسبب المواد الكيميائية القابلة للاشتعال المخزنة داخل المصنع، فيما تعمل فرق الإطفاء على تبريد الخزانات المجاورة لمنع انفجارها.

وأضافت المصادر الأمنية أن الحادث لم يسجل أي وفيات حتى الآن، وتم التعامل مع بعض حالات الاختناق البسيط بين العاملين بالمصنع الذين تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق، فيما حذرت إدارة المنطقة الصناعية جميع المصانع المجاورة من خطورة انتشار النيران واتخاذ أقصى درجات الحيطة.